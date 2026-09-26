Loạt xe hiệu năng cao BMW M ra mắt thị trường Việt Nam, giá cao nhất 5,6 tỷ đồng

Dòng xe BMW M ra đời năm 1972 với mục tiêu đưa công nghệ và kinh nghiệm từ đường đua vào những mẫu xe hiệu năng cao để phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Mỗi mẫu xe BMW M đều phải trải qua khoảng 8.000 km thử nghiệm tại đây để tinh chỉnh hệ thống khung gầm, khả năng kiểm soát, độ chính xác và phản hồi của xe trong mọi điều kiện vận hành.

Các mẫu xe hiệu năng cao BMW M chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh: Hoàng Linh

BMW M2 là mẫu xe nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm hiệu năng cao của hãng xe hạng sang đến từ nước Đức, đồng thời cũng có giá bán lẻ dễ tiếp cận nhất đối với người tiêu dùng.

Với thiết kế coupé hai cửa, chiều dài cơ sở ngắn cùng hệ dẫn động cầu sau, BMW M2 mang đến cảm giác điều khiển trực quan và linh hoạt. Xe trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng BMW M TwinPower Turbo kết hợp cùng khung gầm M chuyên biệt.

Ngoại thất BMW M2 - Ảnh: Thaco Auto

Khác với những mẫu xe hiệu năng cao đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để khai thác tối đa khả năng vận hành, BMW M2 được phát triển để người lái có thể nhanh chóng làm quen và tận hưởng cảm giác lái đặc trưng của BMW M ngay từ những hành trình đầu tiên.

Do vậy, M2 chính là chiếc xe giúp khách hàng khám phá thế giới BMW M một cách tự nhiên, đồng thời vẫn đủ chiều sâu để tiếp tục chinh phục khi kỹ năng lái ngày càng được nâng cao.

Thiết kế khoang lái BMW M2 - Ảnh: Thaco Auto

Nằm ở phân khúc lớn hơn, BMW M3 là sự kết hợp thuần thục giữa hiệu năng thể thao với khả năng linh hoạt của một chiếc sedan bốn cửa.

Phiên bản BMW M3 Competition M xDrive phân phối tại Việt Nam sử dụng động cơ BMW M TwinPower Turbo công suất 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau và hộp số M Steptronic 8 cấp.

Khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái và Active M Differential đều được BMW M tinh chỉnh nhằm mang đến phản hồi chính xác và khả năng kiểm soát ở tốc độ cao.

Không chỉ mạnh mẽ trên những cung đường đòi hỏi hiệu năng, BMW M3 vẫn giữ được sự linh hoạt và tiện nghi khi sử dụng hàng ngày - điều đã làm nên vị thế đặc biệt của mẫu sedan hiệu năng cao này suốt hơn bốn thập kỷ.

Trong khi đó, BMW M3 Touring là biến thể mở rộng khái niệm về một chiếc BMW M bằng cách kết hợp hiệu năng của M3 với kiểu thân xe Touring - một lựa chọn hiếm gặp trong thế giới xe hiệu năng cao.

Mẫu xe BMW M3 Touring - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe sở hữu khoang hành lý rộng, không gian linh hoạt và thiết kế Touring giúp chiếc xe đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

"Trái tim" của M3 Touring là khối động cơ mạnh 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động M xDrive, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,6 giây.

Nội thất BMW M3 Touring - Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe cuối cùng và cũng sở hữu trải nghiệm cầm lái đậm chất BMW M nhất là BMW M4. Thiết kế coupé hai cửa với trọng tâm thấp, tỷ lệ thân xe thể thao cùng khung gầm được phát triển dành riêng cho BMW M mang đến cảm giác kết nối trực tiếp giữa người lái và chiếc xe. Mỗi thao tác đánh lái, tăng tốc hay chuyển hướng đều được phản hồi nhanh chóng và chính xác.

Mẫu xe BMW M4 - Ảnh: Thaco Auto

BMW M4 Competition M xDrive sử dụng động cơ mạnh 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau. Hệ thống M Mode cùng các thiết lập Road, Sport và Track cho phép người lái tùy chỉnh chiếc xe theo từng điều kiện vận hành.

Nội thất BMW M4 - Ảnh: Thaco Auto

Tại thị trường Việt Nam, chủ sở hữu xe BMW M có thể cá nhân hoá bằng các tuỳ chọn về cấu hình riêng như màu sơn ngoại thất, thiết kế mâm, vật liệu và màu sắc nội thất, cùng nhiều trang bị công nghệ và hiệu năng theo nhu cầu của khách hàng. Do đó, các mức giá bán lẻ được niêm yết chỉ là giá tiêu chuẩn, giá thực tế của từng chiếc xe có thể sẽ cao hơn hàng tỷ đồng.