Các thương hiệu Trung Quốc chiếm gần 12% doanh số ô tô mới tại châu Âu

Mẫu xe điện của BYD tại Triển lãm ô tô quốc tế ở Munich, Đức ngày 8/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường ô tô Dataforce, các thương hiệu Trung Quốc chiếm kỷ lục gần 12% doanh số bán xe mới, 1/4 doanh số bán xe hybrid và khoảng 1/3 doanh số bán xe hybrid sạc điện trên khắp châu Âu trong tháng 8/2026.

Trong số các nhà sản xuất Trung Quốc, doanh số ô tô của BYD đạt 26.103 xe trong tháng 8/2026, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, con số tương ứng của Chery Automobile tăng 210% lên 24.332 xe. còn SAIC Motor (sở hữu thương hiệu MG) đã bán được 21.132 xe, tăng 32%.

Kết quả tháng 8/2026 tiếp tục cho thấy sự gia tăng nhanh chóng sự hiện diện của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Từ tháng 1 đến tháng 7, lượng xe Trung Quốc chiếm 8,7% tổng số xe đăng ký mới tại châu Âu, tăng mạnh so với chỉ 0,6% trong cùng kỳ năm 2021.

Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh xu hướng chuyển sang xe điện tại châu Âu đang ngày càng mạnh mẽ. Theo Dataforce, nhu cầu về xe điện chạy bằng pin và xe hybrid tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu đối với xe chỉ chạy bằng nhiên liệu và giúp thị trường ô tô châu Âu nói chung tăng 4,6%.

Một cuộc khảo sát hồi tháng 7 của công ty tư vấn McKinsey & Company cho thấy người tiêu dùng châu Âu quan tâm đến các thương hiệu Trung Quốc cho biết giá cả, sự đổi mới và công nghệ xe điện tiên tiến là những lý do chính để họ cân nhắc.

Hơn một nửa số người châu Âu tham gia khảo sát coi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc là những doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực xe điện chạy bằng pin, trong khi 40% cho rằng điều tương tự đối với xe hybrid cắm điện.

Theo số liệu của Dataforce, xe hybrid sạc điện đã nổi lên như một động lực tăng trưởng mạnh mẽ đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tại châu Âu, cung cấp cho người tiêu dùng một lựa chọn trung gian giữa xe thông thường và xe điện hoàn toàn trong bối cảnh lo ngại về khả năng tiếp cận trạm sạc và phạm vi lái xe.

Các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm 26% tổng số xe hybrid sạc điện được đăng ký tại 18 thị trường Tây Âu mà công ty tư vấn này theo dõi trong quý II, và thị phần của họ đã tăng lên trên 30% vào tháng 6.