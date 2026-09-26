Hyundai Tucson hiện có giá lăn bánh tham khảo từ khoảng 848-1.123 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký. Mẫu SUV 5 chỗ được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước, phân phối với 5 phiên bản có giá niêm yết từ 769-989 triệu đồng. Trong tháng 9/2026, Tucson đang có chương trình ưu đãi tới 85 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách tại đại lý.

Cập nhật bảng giá lăn bánh xe Hyundai Tucson tháng 9/2026 mới nhất.

Giá lăn bánh xe Hyundai Tucson tháng 9/2026

Hyundai Tucson thuộc nhóm SUV/CUV hạng C tại Việt Nam, cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander và một số mẫu xe cùng phân khúc. Sau đợt nâng cấp giữa vòng đời, Tucson tiếp tục gây chú ý nhờ diện mạo hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và các lựa chọn động cơ đa dạng.

Theo bảng giá tháng 9/2026, Hyundai Tucson gồm 2.0 Xăng Tiêu chuẩn, 2.0 Xăng Đặc biệt, 2.0 Dầu Đặc biệt, 1.6 Turbo HTRAC và N Line. Giá niêm yết dao động từ 769 triệu đến 989 triệu đồng, chưa trừ các chương trình ưu đãi tại đại lý.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Hyundai Tucson tháng 9/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá có thể thay đổi tùy vào khu vực đăng ký, trang bị từng xe, màu sắc và thời điểm mua xe. Chương trình ưu đãi có thể khác nhau giữa đại lý và phiên bản.

Hyundai Tucson – SUV hạng C với thiết kế hiện đại và nhiều lựa chọn động cơ

Hyundai Tucson sở hữu ngoại hình theo phong cách Sensuous Sportiness, kết hợp những đường nét góc cạnh với lưới tản nhiệt cỡ lớn và hệ thống đèn LED tạo hình đặc trưng. Các phiên bản có sự khác biệt nhất định về thiết kế và trang bị, trong đó bản N Line được bổ sung những chi tiết mang phong cách thể thao hơn. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước và có 8 lựa chọn màu ngoại thất.

Khoang nội thất Tucson hướng tới sự hiện đại với cách bố trí tập trung vào người sử dụng. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm, hệ thống điều hòa tự động, ghế bọc da và nhiều tiện nghi tùy từng phiên bản. Những bản cao cấp được bổ sung thêm các trang bị hỗ trợ người lái và tiện nghi, tạo sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn.

Hyundai Tucson có nhiều lựa chọn hệ truyền động. Bản 2.0 Xăng sử dụng động cơ xăng 2.0L, trong khi bản 2.0 Dầu dùng động cơ diesel 2.0L. Phiên bản 1.6 Turbo HTRAC sử dụng động cơ tăng áp 1.6L kết hợp hệ dẫn động 4 bánh HTRAC, còn N Line có cấu hình động cơ và vận hành tương đồng bản 1.6 Turbo, đồng thời được bổ sung những điểm nhấn thể thao về thiết kế.

Về an toàn, Hyundai Tucson được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, trong đó các phiên bản cao cấp có hệ thống Hyundai SmartSense với những tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ tránh va chạm. Trang bị cụ thể có thể thay đổi theo phiên bản.

Với giá niêm yết từ 769 triệu đồng, Hyundai Tucson có giá lăn bánh tham khảo khoảng 848-1.123 triệu đồng trong tháng 9/2026. Bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn có chi phí ra biển thấp nhất, trong khi các phiên bản 2.0 Dầu Đặc biệt và N Line có mức lăn bánh cao nhất. Các chương trình ưu đãi tại đại lý được tính riêng và có thể giúp giảm chi phí mua xe thực tế.