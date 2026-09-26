Cận cảnh tủ đổi pin xe máy điện Gogoro vừa xuất hiện tại TP.HCM

Gần đây, vài tủ đổi pin thuộc hệ thống Gogoro Network đã bắt đầu xuất hiện tại TP.HCM. Trong hình là tủ đổi pin Gogoro hợp tác cùng Castrol, nằm trên vỉa hè một con đường thuộc phường Xuân Hòa (TP.HCM).

Một tủ đổi pin Gogoro có kích thước khá lớn. Chiều cao của tủ khoảng 1,8 mét, tổng chiều dài khoảng 1,2 mét, được ghép thành từ 3 mô-đun. Tủ xuất hiện ở Việt Nam không có sự xuất hiện của cái tên Gogoro Network, nhưng sở hữu thiết kế đặc trưng kèm một màn hình trung tâm.

Thay vào đó, thương hiệu Castrol xuất hiện nổi bật. Theo tìm hiểu, Castrol là đơn vị được Gogoro lựa chọn để liên doanh, cùng triển khai một chương trình thí điểm tại Việt Nam.

Mỗi tủ đổi pin Gogoro có tổng cộng 30 khoang chứa pin. Số lượng này nhiều hơn so với các tủ đơn của VinFast (6-12 khoang pin), Honda (12 khoang pin) hay Selex (19 khoang pin).

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, mỗi gói pin của Gogoro nặng khoảng 9,8 kg, dung lượng tiêu chuẩn 1,7 kWh. Pin có dạng hình trụ vuông, tay cầm bằng nhựa bóng màu xanh lá, dập chìm logo Gogoro dạng chữ.

Tuy nhiên, tủ đổi pin của Gogoro lắp đặt ở TP.HCM lúc này gần như là mô hình trưng bày, chưa đi vào hoạt động. Màn hình trên tủ chỉ hiển thị cố định thông tin dự báo thời tiết, ngày giờ hiện tại. Các khoang trống của tủ không thể dùng tay đẩy vào.

Một tủ đổi pin Gogoro khác ở phường Phú Thạnh (TP.HCM) thậm chí chưa mở tấm che màn hình, chưa tháo bọc trùm.

Vẫn chưa rõ khi nào Gogoro gia nhập thị trường Việt Nam. Số lượng tủ đổi pin mà đơn vị này dự tính thiết lập tại Việt Nam cũng còn là ẩn số.

Lúc này, VinFast vẫn đang là cái tên sở hữu mạng lưới tủ đổi pin quy mô nhất với khoảng 15.000 địa điểm trên toàn quốc. Selex triển khai trước nhưng đến lúc này có khoảng 118 tủ trên cả nước, trong khi Honda chỉ bố trí tủ đổi pin ở các đại lý HEAD có kinh doanh xe máy điện.

Thông tin trên website chính thức cho thấy ngoài Gogoro, mạng lưới tủ đổi pin Gogoro Network còn hợp tác với các thương hiệu xe máy điện khác, bao gồm cả Yadea và Yamaha. Do vậy, không loại trừ khả năng các tủ đổi pin Gogoro tại TP.HCM sẽ phục vụ cho người dùng của nhiều hãng xe khác nhau.