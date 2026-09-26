Cận cảnh Kia Carens 2026 sắp trình làng tại Việt Nam

Sự xuất hiện của Kia Carens 2026 không còn là thông tin chỉ dựa trên những chiếc xe thử nghiệm. Hình ảnh do đơn vị phân phối công bố cho thấy thiết kế phía trước đã được làm mới đáng kể. Trong khi đó, các nguyên mẫu từng bị bắt gặp tại Hà Nội hồi tháng 8 cũng cho thấy đây là một bản nâng cấp có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo so với Carens hiện hành.

THACO Auto đã hé lộ hình ảnh đầu xe Kia Carens 2026 trên fanpage chính thức của mình.

Phần đầu xe là nơi dễ nhận ra sự khác biệt nhất. Kia đưa ngôn ngữ “mũi hổ kỹ thuật số” lên Carens 2026, kết hợp dải đèn LED ban ngày mảnh theo phong cách Star-map với cụm đèn pha. Cách bố trí này tương đồng với hướng thiết kế đang xuất hiện trên nhiều mẫu Kia mới, trong đó có EV9, Sorento, Sonet, Carnival và Sportage.

Ở hai bên thân xe, những thay đổi được dự đoán sẽ tiết chế hơn. Bộ mâm mới tạo điểm nhận diện cho phiên bản nâng cấp, trong khi phía sau có dải đèn ngang được thiết kế dày hơn. Phần giữa thân xe nhiều khả năng vẫn giữ lại kết cấu quen thuộc, cho thấy Kia tập trung làm mới những khu vực dễ nhận diện thay vì thay đổi toàn bộ kiểu dáng của Carens.

Kia đưa ngôn ngữ “mũi hổ kỹ thuật số” lên Carens 2026.

Nếu ngoại thất đã có những dấu hiệu rõ ràng, nội thất lại đang là phần được chờ đợi khi xe chính thức xuất hiện. Tham khảo cấu hình Kia Carens 2026 tại thị trường quốc tế, mẫu xe MPV này được trang bị hai màn hình 10,25 inch nối liền, đi cùng bảng táp-lô, cửa gió điều hòa và cụm điều khiển trung tâm được thiết kế lại. Vô-lăng đáy phẳng cũng mang phong cách tương tự Sportage HEV.

Ở cấu hình cao cấp, danh sách trang bị của Carens 2026 còn có ghế lái chỉnh điện 4 hướng, ghế trước thông gió, Apple CarPlay và Android Auto không dây, âm thanh Bose 8 loa, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh và tính năng quản lý xe từ xa. Tuy nhiên, đây là những trang bị tham khảo từ thị trường quốc tế và chưa thể khẳng định toàn bộ sẽ được giữ nguyên trên xe bán tại Việt Nam.

Tham khảo cấu hình Kia Carens 2026 tại thị trường quốc tế, mẫu xe MPV này được trang bị hai màn hình 10,25 inch nối liền.

Tương tự, động cơ dành cho thị trường trong nước vẫn chưa được công bố. Tại Ấn Độ, Carens Clavis có ba lựa chọn gồm máy xăng tăng áp 1.5L công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm; máy xăng hút khí tự nhiên 1.5L công suất 115 mã lực và diesel 1.5L công suất 116 mã lực. Khi phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này được cho là có thể chỉ sử dụng các cấu hình máy xăng.

Hệ thống hỗ trợ lái cũng chưa có câu trả lời cuối cùng. Carens Clavis tại Ấn Độ được trang bị ADAS cấp độ 2 với khoảng 20 tính năng, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng Stop&Go, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Tuy nhiên, nguyên mẫu chạy thử tại Việt Nam từng không xuất hiện camera phía trước, vì vậy chưa đủ cơ sở để xác nhận xe trong nước sẽ có đầy đủ gói công nghệ này.

Carens Clavis tại Ấn Độ được trang bị ADAS cấp độ 2 với khoảng 20 tính năng.

Một vấn đề khác sẽ được làm rõ khi xe ra mắt là cách THACO Auto sắp xếp Kia Carens 2026 trong danh mục sản phẩm. Kia hiện bán song song Carens cũ và Carens Clavis tại Ấn Độ, trong đó mẫu mới nằm ở vị trí cao hơn. Tại Việt Nam, chưa rõ Carens 2026 sẽ thay thế hoàn toàn phiên bản hiện tại hay được định vị theo một cách khác.