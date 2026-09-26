Việt Nam sắp có thêm hãng xe máy điện đối đầu VinFast, Yadea?

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện đứng thứ ba toàn cầu về doanh số, theo dữ liệu thu thập bởi Motorcycles Data.

Sức hấp dẫn của "miếng bánh" xe điện tại Việt Nam dường như đã thu hút sự quan tâm từ Gogoro - thương hiệu xe điện đổi pin hàng đầu ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các tủ đổi pin Gogoro hợp tác cùng Castrol đã bắt đầu được lắp đặt tại TP.HCM. Động thái này là tín hiệu cho thấy Gogoro có khả năng chuẩn bị gia nhập thị trường xe 2 bánh chạy điện tại Việt Nam, cạnh tranh loạt đối thủ gồm VinFast, Yadea, Dat Bike, Selex Motors cùng nhiều thương hiệu khác.

Các tủ đổi pin này là dạng tủ đơn được sơn màu trắng, sử dụng chỉ một màn hình hiển thị, bố trí 30 khoang pin. Từng gói pin trang bị tay cầm bằng nhựa bóng sơn màu xanh lá, có dập chìm tên thương hiệu Gogoro.

Tủ đổi pin của Gogoro và Castrol xuất hiện trên vỉa hè ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Cái tên Gogoro hay Gogoro Network không xuất hiện nổi bật trên tủ đổi pin, thay vào đó là thương hiệu Castrol. Tuy nhiên, thiết kế này tương đồng các tủ đổi pin thuộc mạng lưới Gogoro Network đã được triển khai rộng rãi ở Đài Loan (Trung Quốc).

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, Castrol là đơn vị được Gogoro lựa chọn để liên doanh, cùng triển khai một chương trình thí điểm tại Việt Nam. Chi tiết về chương trình này không được chia sẻ rộng rãi đến truyền thông.

Bên cạnh sự xuất hiện của các tủ đổi pin, việc một mẫu xe máy điện của Gogoro được công bố dán nhãn năng lượng trên website chính thức của Cục Đăng kiểm cũng là dấu hiệu cho thấy khả năng cao thương hiệu xe máy điện này đã sẵn sàng ra mắt khách Việt.

Trong thông tin dán nhãn năng lượng của Gogoro SuperSport, Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà là bên đứng tên đăng ký. Xe có khối lượng bản thân ở mức 125 kg, tiêu thụ điện năng 255,76 Wh/km.

Gogoro SuperSport đã được đăng ký dán nhãn năng lượng tại Việt Nam.

Ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Gogoro SuperSport được trang bị motor điện 7,6 kW, tốc độ tối đa có thể đạt là 96 km/h. Xe có các phiên bản trang bị ABS, kiểm soát lực kéo TCS và kết nối LTE, giá bán dao động 99.980-115.980 TWD, tương đương 3.151-3.655 USD.

Nếu chính thức đặt chân vào Việt Nam, Gogoro sẽ trở thành thương hiệu xe máy điện tiếp theo cung cấp giải pháp hoán đổi pin cho người dùng. Lúc này, khách Việt đang có thể đổi pin tại các tủ của VinFast, Honda và Selex Motors.

VinFast đang là bên sở hữu mạng lưới tủ đổi pin rộng lớn nhất với khoảng 15.000 địa điểm trên toàn quốc. Hãng này đặt mục tiêu hoàn thành 150.000 tủ đổi pin tại 34 tỉnh thành trên cả nước trong vòng 3 năm.

Selex cho biết đã triển khai xong khoảng 118 tủ đổi pin trên toàn quốc, đang tiếp tục mở rộng hệ thống. Honda đang thí điểm các tủ đổi pin Power Pack Exchanger e: tại một vài HEAD có kinh doanh xe máy điện.

VinFast đang sở hữu mạng lưới tủ đổi pin lớn hàng đầu tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của Gogoro, mạng lưới hoán đổi pin Gogoro Network ở Đài Loan (Trung Quốc) hiện bao gồm hơn 2.700 địa điểm khác nhau, xử lý khoảng 400.000-450.000 lượt đổi pin mỗi ngày.

Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đăng ký các gói thuê pin khác nhau thuộc hệ thống Gogoro. Để đổi pin không giới hạn, chi phí mỗi tháng dao động 488-888 TWD, tương đương khoảng 15-28 USD/tháng.