Honda Cub 81/70cc đời 1980 giá đắt 420 triệu đồng gây sốt

Honda Cub 81 là một trong những dòng xe cổ được người chơi tại Việt Nam đặc biệt quan tâm. Những chiếc xe này từng xuất hiện phổ biến trên đường phố và gắn với đời sống của nhiều gia đình. Sau nhiều thập kỷ, những chiếc Cub 81 còn giữ được tình trạng nguyên bản ngày càng khó tìm, đặc biệt với các phiên bản động cơ 70cc.

VietNamNet từng ghi nhận những chiếc Honda Cub 81 nguyên bản hoặc được phục dựng kỹ vẫn thu hút sự quan tâm của người chơi xe. Trong đó, đa phần là những chiếc Cub 81 được nhắc đến với động cơ 50cc và 90cc riêng xe 70cc lại khá hiếm.

Chính vì vậy, chiếc Cub 81/70cc đời đầu, được giới thiệu sản xuất năm 1980 và đăng ký năm 1981, hiện được anh Lý Vĩnh Trí ở Đồng Nai chào giá đắt đỏ lên tới 420 triệu đồng .Theo lý giải của chủ xe, mức giá này chủ yếu nằm ở câu chuyện về độ nguyên bản và độ hiếm của chiếc xe, thay vì giá trị sử dụng đơn thuần.

Chiếc Cub 81/70cc đời đầu, được giới thiệu sản xuất năm 1980 và đăng ký năm 1981

Anh Trí cho biết, chiếc Honda Cub 81/70cc này được đăng ký lần đầu vào năm 1981. Người chơi xe hiện gọi đây là Cub 81/70cc phuộc hai tầng, thuộc đời đầu của dòng Cub 81.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở tình trạng nguyên bản. Chiếc xe vẫn giữ màu sơn xanh nguyên bản, bề mặt có dấu vết thời gian nhưng tổng thể còn khá liền lạc. Phần yếm màu kem, thân xe xanh, yên đen và nhiều chi tiết kim loại tạo nên diện mạo đặc trưng của một chiếc Cub cổ.

Quan sát từ hình ảnh thực tế, chiếc xe được bảo quản khá kỹ. Các chi tiết như cụm đồng hồ, tay lái, đèn báo, gương, đèn xi-nhan và hệ thống dây điện vẫn mang dáng vẻ của một chiếc xe được giữ lại lâu năm thay vì phục dựng theo kiểu làm mới hoàn toàn.

Đặc biệt, người bán cho biết lốp xe vẫn là lốp theo xe, cùng nhiều chi tiết nguyên bản khác như pô, vành căm, bửng răng cưa, bọc xích và kiếng hậu. Đây là những bộ phận có thể đã được thay thế trong quá trình sử dụng nhiều thập kỷ, nên việc còn giữ được đồng bộ được xem là yếu tố làm chiếc xe khác biệt so với những chiếc Cub 81 đã qua sửa chữa, thay thế hoặc phục dựng.

Cụm đồng hồ là một trong những chi tiết dễ quan sát nhất. Công-tơ-mét hiện hiển thị khoảng 26.167 km, đồng thời vẫn giữ kiểu đồng hồ cơ đặc trưng của dòng xe cổ. Phần thân xe cũng không được dọn theo hướng bóng loáng như những chiếc xe phục chế hoàn toàn mới, mà giữ lại nét cũ và dấu vết sử dụng.

Theo chủ xe, chiếc Cub này chỉ bị mất một chìa khóa. Xe được bảo quản cẩn thận trong thời gian dài.

Về động cơ, đây là phiên bản 70cc, thuộc dòng Cub 81. Tài liệu của Honda về Super Cub C70 cùng thời kỳ cho thấy mẫu C70 sử dụng động cơ 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí; phiên bản C70 trong tài liệu năm 1981 có công suất 5,7 mã lực tại 7.000 vòng/phút và sử dụng hộp số 3 cấp với ly hợp tự động ly tâm.

Thông số của những phiên bản C70 cùng thế hệ cũng cho thấy dung tích thực tế khoảng 72cc, động cơ OHC, hộp số 3 cấp, khởi động bằng cần đạp.

Điều khiến chiếc Cub 81/70cc này trở nên đáng chú ý không nằm ở công suất hay trang bị hiện đại. Sau khoảng 45 năm, giá trị của nó nằm ở việc vẫn giữ được nhiều chi tiết nguyên bản, từ ngoại hình đến các bộ phận cơ khí.