VIdeo: Xem chi tiết Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Black Edition.

Mitsubishi Outlander được đánh giá là một trong những mẫu xe quan trọng của thương hiệu Nhật Bản, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Tính đến tháng 6/2026, doanh số Outlander tại Mỹ đã vượt 18.000 xe, bao gồm cả phiên bản động cơ xăng và plug-in hybrid (PHEV).

Tuy nhiên, thế hệ hiện tại đã được bán tại Mỹ từ năm 2022 và trên thị trường toàn cầu từ năm 2021. Dù đã trải qua một số nâng cấp, mẫu SUV này đang đứng trước thời điểm cần một thế hệ hoàn toàn mới.

Mitsubishi Outlander PHEV thế hệ mới có thể ra mắt năm 2028.

Theo trang tin Nhật Bản Response, Mitsubishi đang lên kế hoạch thay đổi toàn diện Outlander PHEV vào năm 2028. Hãng chưa xác nhận thông tin này, nhưng thế hệ mới được cho là sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ plug-in hybrid, đồng thời nâng cấp hệ dẫn động 4 bánh.

Nếu kế hoạch được triển khai, Outlander mới sẽ có chu kỳ sản phẩm khoảng 7 năm, tương đối phù hợp với thời gian tồn tại của một thế hệ xe. Đáng chú ý, Mitsubishi được cho là muốn biến hệ truyền động PHEV trở thành một phần quan trọng hơn trong bản sắc của mẫu SUV, thay vì chỉ đóng vai trò như một lựa chọn động cơ.

Nếu kế hoạch được triển khai, Outlander mới sẽ có chu kỳ sản phẩm khoảng 7 năm, tương đối phù hợp với thời gian tồn tại của một thế hệ xe.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý có thể là bộ pin dung lượng lớn hơn cùng hệ thống PHEV thế hệ mới, qua đó tăng quãng đường vận hành thuần điện. Hiện Outlander PHEV tại Nhật Bản sử dụng pin 22,7 kWh, lớn hơn mức 20 kWh của phiên bản trước.

Bên cạnh hệ truyền động, hệ thống Super All-Wheel Control (S-AWC) cũng được cho là sẽ có những thay đổi đáng kể. Outlander PHEV hiện sử dụng hai mô-tơ điện, bố trí trên hai cầu. Ở thế hệ mới, Mitsubishi có thể phát triển hệ thống kiểm soát lực kéo chính xác hơn tới từng bánh xe. Tuy nhiên, theo Response, cấu hình hai mô-tơ vẫn có khả năng được duy trì nếu giải pháp mô-tơ kép giúp kiểm soát chi phí tốt hơn.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý có thể là bộ pin dung lượng lớn hơn cùng hệ thống PHEV thế hệ mới, qua đó tăng quãng đường vận hành thuần điện.

Một ứng viên đáng chú ý cho vai trò hình mẫu của Outlander thế hệ mới là Elevance Concept, mẫu concept được Mitsubishi giới thiệu tại Japan Mobility Show 2025. Mitsubishi chưa xác nhận Elevance Concept sẽ trở thành thế hệ Outlander tiếp theo. Tuy nhiên, mẫu xe này được trang bị nhiều công nghệ mà hãng định hướng cho các dòng SUV điện hóa trong tương lai.

Elevance Concept sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng có khả năng sử dụng nhiên liệu carbon-neutral với bộ pin dung lượng lớn. Đáng chú ý nhất là hệ dẫn động 4 bánh với 4 mô-tơ điện, mỗi mô-tơ phụ trách một bánh xe, kết hợp hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC thế hệ mới.

Nếu những thông tin trên được hiện thực hóa, Outlander PHEV thế hệ mới có thể đánh dấu bước chuyển đáng kể của Mitsubishi trong chiến lược điện hóa.

Nếu những thông tin trên được hiện thực hóa, Outlander PHEV thế hệ mới có thể đánh dấu bước chuyển đáng kể của Mitsubishi trong chiến lược điện hóa, với trọng tâm không chỉ nằm ở khả năng vận hành thuần điện mà còn ở hiệu quả và khả năng kiểm soát hệ dẫn động 4 bánh. Hiện Mitsubishi chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm ra mắt cũng như thông số kỹ thuật của mẫu xe này.