Xe Audi Q7 đổi sang màu vàng kim đẹp long lanh bị CSGT 'hỏi thăm'

Chiếc Audi Q7 liên quan đến nhóm "Golden Guys" nổi tiếng tại Pune bị cảnh sát giao thông Pimpri-Chinchwad kiểm tra tại ngã tư Mahavir, Chinchwad. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc SUV có hàng loạt vi phạm.

Theo Punekarnews, chiếc Q7 nguyên bản có màu đen nhưng được chủ xe dán decal màu vàng kim trên toàn bộ thân xe. Việc thay đổi màu sắc này chưa được cập nhật và phê duyệt trong giấy đăng ký xe (RC).

Tại Ấn Độ, việc dán decal để thay đổi diện mạo xe không bị cấm hoàn toàn, nhưng màu sắc sau khi thay đổi phải phù hợp với thông tin trong giấy đăng ký. Nếu chủ xe muốn đổi từ màu đen sang vàng, cần được cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông (RTO) chấp thuận và cập nhật màu mới vào giấy đăng ký.

Xe Audi Q7 bị CSGT "hỏi thăm" đổi màu ngoại thất sang màu vàng trái phép

Chiếc Q7 nói trên đã không thực hiện thủ tục này. Vì vậy, việc dán decal vàng trở thành một trong những lỗi khiến chủ xe bị xử phạt.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc SUV mang biển số MH 14 EE 7171 nhưng biển được thiết kế theo kiểu cách riêng, với dòng chữ "Golden Guys", thay vì sử dụng biển số theo đúng quy định. Cảnh sát yêu cầu người điều khiển tháo biển số này ngay tại chỗ.

Chiếc Audi Q7 còn được dán phim tối màu trên cửa kính. Đây cũng là hành vi bị xử lý tại Ấn Độ do ảnh hưởng đến khả năng quan sát bên trong xe.

Kiểm tra hồ sơ điện tử của chiếc Q7 tiếp tục cho thấy xe không có giấy chứng nhận kiểm soát khí thải (PUC) còn hiệu lực. Bảo hiểm xe cũng đã hết hạn từ năm 2024, đồng nghĩa chiếc SUV được cho là đã lưu thông trên đường phố trong khoảng 2 năm mà không có bảo hiểm hợp lệ.

Riêng các lỗi được phát hiện trong lần kiểm tra, cảnh sát đã phạt người điều khiển 6.500 Rupee, tương đương khoảng 1,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tổng số tiền mà cảnh sát thu từ người điều khiển chiếc Audi Q7 lên tới 33.700 Rupee, tương đương khoảng 10,2 triệu đồng, do xe còn tồn 18 khoản phạt chưa thanh toán từ trước.

Chiếc SUV còn sử dụng biển số kiểu cách, dán phim kính và có 18 khoản phạt chưa thanh toán.

Ngoài việc thu tiền phạt, lực lượng chức năng yêu cầu người điều khiển tháo biển số không đúng quy định và lớp phim tối màu ngay tại chỗ.

Theo Cartoq

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