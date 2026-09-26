Đèn phanh khiến 183.000 xe BYD tại Trung Quốc bị triệu hồi

Theo Carscoops, BYD đã triệu hồi 183.000 xe bán ra ở Trung Quốc sau khi phát hiện lỗi ở chân phanh. Sự cố này có thể khiến đèn phanh các xe bị ảnh hưởng tiếp tục sáng, ngay cả khi tài xế không đạp phanh.

Dù không gây ra nguy cơ mất an toàn trực tiếp cho tài xế, sự cố này ảnh hưởng đến an toàn của những người cùng tham gia giao thông trên đường, do không thể nhận biết chính xác thời điểm xe BYD phía trước đang hãm phanh.

Lệnh triệu hồi do Cơ quan Quản lý thị trường quốc gia Trung Quốc ban hành. Báo cáo cho biết vấn đề nằm ở một lô cao su chặn chân phanh bị lỗi, có nguy cơ nứt và/hoặc rơi ra theo thời gian.

Các xe bị ảnh hưởng là BYD Qin và Tang phiên bản nội địa, được sản xuất trong khoảng thời gian 2014-2022.

BYD Qin nằm trong diện triệu hồi tại Trung Quốc do đèn phanh. Ảnh: BYD.

BYD cho biết sẽ thay thế miễn phí các linh kiện gặp lỗi thông qua hệ thống đại lý ủy quyền. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi BYD Australia phát lệnh triệu hồi bán tải Shark 6. Ở trường hợp của mẫu bán tải hybrid, chủ xe được khuyến cáo tạm thời gỡ bánh dự phòng ra do trang bị này có nguy cơ rơi ra khi xe đang chạy.

Chia sẻ với Channel News Asia, đại diện BYD xác nhận sự cố chỉ giới hạn trên các xe Qin và Tang bản nội địa. Do vậy, đợt triệu hồi lần này sẽ không ảnh hưởng đến các xe mà hãng bán ở các thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, BYD Tang được bán dưới tên BYD Sealion 8. Xe có một phiên bản Performance, hiện được bán với giá 1,569 tỷ đồng.

BYD Tang bán ở Việt Nam dưới tên BYD Sealion 8. Ảnh: Phong Vân.

Cùng với BYD, cơ quan quản lý Trung Quốc cũng thông báo đợt triệu hồi riêng lẻ với 686 xe Nio Firefly do sự cố ở hệ thống lái, trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến hiện tượng mất trợ lực lái. Hãng cho biết sẽ thay thế toàn bộ dây điện bị lỗi sau khi kiểm tra các xe thuộc diện ảnh hưởng.

Chuyên trang Carscoops lưu ý 2 đợt triệu hồi của BYD và Nio diễn ra chỉ một tháng sau khi Trung Quốc công bố chiến dịch triệu hồi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Hồi tháng 8, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát lệnh triệu hồi với 4,3 triệu xe do lo ngại thiết kế tay nắm cửa điện có thể ảnh hưởng đến khả năng thoát hiểm của hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm.

Đợt triệu hồi quy mô nói trên gồm nhiều thương hiệu khác nhau, có cả Tesla, Xpeng và Geely. Khi đó, giải pháp cho phần lớn trường hợp là dán thêm nhãn cảnh báo để dễ dàng nhận biết vị trí mở cửa cơ học, kết hợp cập nhật phần mềm giúp tự động hạ kính cửa sổ sau khi xe xảy ra va chạm.