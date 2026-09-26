Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ diện trên đường phố

Phần đuôi Toyota Fortuner thế hệ mới là chi tiết được chú ý nhiều nhất trong lần xuất hiện này. Dù các đường nét quan trọng vẫn bị che khuất, hình ảnh thực tế đã được sử dụng làm cơ sở cho những bản dựng. Đây vẫn là những hình ảnh mang tính tham khảo, bởi Toyota chưa công bố thiết kế chính thức của xe.

Ảnh chạy thử mới nhất của Toyota Fortuner thế hệ mới tại Thái Lan.

Theo các thông tin ban đầu, Fortuner thế hệ mới có thể áp dụng hướng thiết kế tương tự Hilux TRAVO. Thay vì thay đổi toàn bộ kiểu dáng, Toyota được cho là sẽ tập trung làm mới phần đầu và đuôi xe, trong khi khu vực thân giữa tiếp tục duy trì những đường nét quen thuộc. Cách phát triển này có thể giúp Fortuner tạo diện mạo mới nhưng vẫn giữ được đặc trưng của dòng SUV khung gầm rời.

Nội thất Toyota Fortuner thế hệ mới cũng được kỳ vọng có nhiều điều chỉnh. Trong đó, hàng ghế thứ ba có thể là một trong những khu vực được Toyota chú trọng, đặc biệt ở cơ chế gập ghế. Nếu được cải thiện, chi tiết này sẽ giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn khi chuyển đổi giữa nhu cầu chở đủ 7 người và tận dụng không gian phía sau để chứa hành lý.

Ảnh dựng thiết kế đuôi xe Fortuner thế hệ mới thông qua ảnh chạy thử thực tế.

Ngoài thiết kế và tính tiện dụng, trải nghiệm vận hành cũng được đặt nhiều kỳ vọng trên Fortuner thế hệ mới. Cảm giác lái và độ êm ái có thể được Toyota cải thiện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng gia đình, trong bối cảnh các mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời ngày càng chú trọng đến sự thoải mái thay vì chỉ tập trung vào khả năng vận hành.

Fortuner hiện là một trong những mẫu SUV quen thuộc của Toyota tại khu vực Đông Nam Á. Việc nguyên mẫu liên tục xuất hiện trên đường thử cho thấy dự án thế hệ mới đang được triển khai, dù những thông tin cụ thể về thiết kế, trang bị và hệ thống vận hành vẫn chưa được công bố.

Toyota Fortuner thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Toyota Fortuner thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Trước khi xuất hiện chính thức, những nguyên mẫu chạy thử tại Thái Lan sẽ tiếp tục là nguồn hình ảnh quan trọng để hé lộ từng phần diện mạo của mẫu SUV này.