Sôi động đường lái thử xe máy điện tại Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh

Trong khuôn khổ Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh do Báo Xây dựng phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trong hai ngày 25-26/9, khu vực lái thử xe máy điện là một trong những điểm đến thu hút đông đảo sinh viên.

Đinh Công Vinh, sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống hào hứng lái thử xe máy điện tại Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh (Ảnh: Đặng Ngân).

Tại đây, các bạn trẻ lần lượt trải nghiệm nhiều mẫu xe điện, trực tiếp cảm nhận khả năng tăng tốc, độ êm, độ ổn định cũng như những tiện ích đi kèm. Không ít sinh viên cho biết, sau khi được tự mình cầm lái, những hình dung về xe máy điện trở nên cụ thể và gần gũi hơn.

Tại khu lái thử của hãng xe VinFast, Đinh Công Vinh, sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, tỏ ra hào hứng sau khi trải nghiệm hai mẫu Kinet và Feliz 2.

Vinh ấn tượng với khả năng vận hành êm, mượt, ít tiếng ồn và tốc độ đáp ứng tốt. Đặc biệt, việc đổi pin nhanh, không mất nhiều thời gian là điểm khiến nam sinh viên chú ý.

So với xe xăng, Vinh nhận thấy xe điện mang lại cảm giác vận hành nhẹ nhàng, ít tiếng ồn và có thể tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Sau trải nghiệm, Vinh cho biết khi đi làm và có điều kiện, em sẽ cân nhắc sử dụng xe điện. Với em, hoạt động lái thử không chỉ mang đến một trải nghiệm mới mà còn giúp hiểu rõ hơn về chuyển đổi xanh từ những điều rất gần gũi.

Nhân viên kỹ thuật hãng xe VinFast nhiệt tình hướng dẫn sinh viên tham gia lái thử xe máy điện (Ảnh: Đặng Ngân).

Cũng lựa chọn Kinet để trải nghiệm, Vân Thị Quỳnh Giang, sinh viên năm ba Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội, ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với người sử dụng nữ.

Giang cho biết xe vận hành nhẹ, lên ga mượt và gần như không gây tiếng ồn. Cảm giác xe lướt nhẹ, không có độ rung và độ ì như khi sử dụng xe xăng khiến nữ sinh viên khá thích thú. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng thấp và ít phải bảo dưỡng cũng là những yếu tố khiến Giang cân nhắc chuyển sang xe điện trong thời gian tới.

Sinh viên Đại học Bách khoa hào hứng lái thử xe máy điện Dat Bike tại Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh.

Với Nguyễn Duy Hưng, sinh viên Khoa Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, trải nghiệm xe máy điện của Dat Bike mang lại cảm giác êm, lên ga mượt và ổn định. Hưng đặc biệt quan tâm đến khả năng đổi pin tại trạm trong khoảng 5 phút, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.

"Với nhu cầu đi lại của sinh viên, xe điện có lợi thế về chi phí", Hưng chia sẻ và cho biết em đang có ý định chuyển sang sử dụng loại phương tiện này.

Không chỉ cảm nhận về phương tiện, Hưng cho rằng những trải nghiệm trực tiếp tại Festival cũng giúp các bạn trẻ có thêm góc nhìn về lối sống xanh. Theo em, mỗi người có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, trong đó lựa chọn phương tiện phù hợp là một cách góp phần giảm khói bụi, ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Sang ngày thứ hai Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh song khu vực lái thử xe máy điện vẫn thu hút số đông sinh viên tham gia.

Cùng trải nghiệm xe của Dat Bike, Nguyễn Tiến Hưng, sinh viên ngành Cơ điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, chú ý đến thiết kế hiện đại, trẻ trung và khả năng vận hành êm, lên ga mượt, ổn định. Hưng cũng nhận thấy động cơ xe điện không bị nóng như xe xăng, trong khi chi phí nhiên liệu thấp hơn.

Tại khu vực trải nghiệm xe máy điện Yadea, Hồ Đức Hùng, sinh viên lớp Tự động hóa 01, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, thích thú với khả năng tăng tốc nhanh, vận hành êm và tiện ích loa được tích hợp trên xe.

Hùng cho rằng, với điều kiện hạ tầng hiện nay, việc sử dụng xe điện đã thuận tiện hơn trước. Từ trải nghiệm thực tế, nam sinh viên nhận thấy mỗi cá nhân đều có thể góp phần bảo vệ môi trường thông qua những lựa chọn phù hợp, trong đó có việc từng bước chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Mẫu xe Yadea được nhiều sinh viên đánh giá cao về kiểu dáng trẻ trung, đi kèm tiện ích phát nhạc sau khi trải nghiệm lái thử tại Festival.

Trong khi đó, Lê Văn Toản, sinh viên ngành Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, có góc nhìn khá cởi mở khi đặt xe điện bên cạnh phương tiện mình đang sử dụng.

Sau khi trải nghiệm xe Yadea, Toản ấn tượng với khả năng vận hành êm và tiện ích phát nhạc, dù nhận thấy xe vẫn có độ giật khi tăng tốc đột ngột. Đang sử dụng xe xăng, Toản cho rằng xe xăng có ưu thế về sức mạnh động cơ, còn xe điện tạo cảm giác êm, ít tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu và không phát khí thải trong quá trình vận hành.

Với những vòng chạy ngắn nhưng đầy hứng khởi, hoạt động lái thử đã mang đến cho sinh viên cơ hội trực tiếp khám phá phương tiện điện, trao đổi về trải nghiệm và cùng nhau chia sẻ những lựa chọn cho hành trình sống xanh.