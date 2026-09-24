Làm sạch dữ liệu tiêm chủng từ cơ sở

Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Hoằng Trạch rà soát dữ liệu tiêm chủng.

Tại Trạm Y tế Xuân Minh, hơn một tháng nay nhân viên y tế nỗ lực rà soát, đối chiếu và cập nhật các dữ liệu tiêm chủng bằng nhiều cách. Trong các buổi tiêm chủng cán bộ, nhân viên y tế tại trạm đã lấy thông tin của trẻ và mẹ để đối chiếu, cập nhập dữ liệu. Với những trường hợp chưa đủ thông tin, nhân viên y tế gọi điện trực tiếp cho gia đình để xác minh. Những dữ liệu thiếu mã số định danh hoặc có thông tin chưa khớp được trạm phối hợp với UBND xã để làm rõ. Cùng với đó, thông tin về chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu và phối hợp cung cấp thông tin khi cần thiết. Nhờ đó, đến ngày 18/9, trạm đã cập nhật được 1.385 dữ liệu đúng, đủ, sạch, thống nhất trên trong tổng số 1.438 dữ liệu cần cập nhật, đạt hơn 96%.

Chị Lê Thị Giang, Trạm trưởng Trạm Y tế Xuân Minh, cho biết: “Bám sát chỉ đạo của ngành về thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng, trạm đã phân công cán bộ theo dõi, rà soát thường xuyên. Cách triển khai là ưu tiên dễ làm trước, khó làm sau và kết hợp nhiều phương thức xác minh thay vì chỉ chờ người dân trực tiếp cung cấp thông tin”.

Công tác làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng quốc gia cũng được triển khai ở Trạm Y tế Hoằng Thắng. Tính đến ngày 18/9, trạm đã làm sạch 2.025 dữ liệu tiêm chủng, đạt 79,8%. Chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên y tế phụ trách tiêm chủng, cho biết: “Với 2.569 dữ liệu tiêm chủng cần cập nhật, nhân viên y tế tại trạm đã tích cực rà soát, bổ sung dữ liệu bằng nhiều cách như: gọi điện đối chiếu, xin thông tin; phối hợp với UBND xã, trường học rà soát xác minh thông tin. Với những trường hợp không gọi điện được, nhân viên y tế trực tiếp xuống từng thôn để rà soát, đối chiếu”.

Từ thực tế tại cơ sở, việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng đang được các trạm thực hiện theo hướng bám sát từng đối tượng, tận dụng nhiều nguồn thông tin và kết hợp nhiều phương thức xác minh. Cách làm này giúp các trạm duy trì tiến độ, đồng thời từng bước nâng chất lượng dữ liệu tiêm. Đến ngày 18/9, Thanh Hóa đạt 86% dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa, đứng thứ 2 toàn quốc.

Tuy nhiên, phía sau những kết quả đạt được vẫn còn không ít dữ liệu cần tiếp tục xác minh, bổ sung. Thực tế tại các trạm y tế cho thấy, khó nhất không phải là nhập thông tin lên hệ thống, mà là tìm được thông tin chính xác đối với những trường hợp dữ liệu thiếu, sai hoặc không còn phù hợp với thực tế.

Chị Nguyễn Thị Huế, nhân viên y tế phụ trách tiêm chủng, Trạm Y tế Xuân Minh, cho biết: “Có trẻ có dữ liệu tiêm chủng nhưng thực tế không ở địa phương. Có số điện thoại không liên lạc được; có trường hợp nghe máy nhưng e ngại cung cấp thông tin. Một số dữ liệu không xác định được địa chỉ cụ thể đến thôn; thông tin căn cước chưa chính xác; thậm chí có trẻ chưa được đăng ký khai sinh, chưa có mã số định danh”.

Bên cạnh khó khăn trong xác minh thông tin, điều kiện thực hiện tại cơ sở cũng đặt ra những áp lực nhất định. Chị Phạm Thị Tươi, Trạm trưởng Trạm Y tế Hoằng Trạch, cho biết: “Máy tính cũ, đường truyền chậm, phần mềm đôi lúc xảy ra lỗi; việc xác định thông tin cần sự phối hợp của nhiều đơn vị, qua nhiều bước; trong khi nhân lực tại các trạm y tế còn mỏng, cán bộ vừa phải bảo đảm công tác tiêm chủng, khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, vừa dành thời gian rà soát, cập nhật dữ liệu”.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế Hoằng Hóa, đến ngày 18/9, các xã thuộc huyện Hoằng Hóa cũ có 15.319 số điện thoại chưa xác định được thôn và các thông tin liên quan, trong đó, đã cập nhật, bổ sung thông tin được 11.496 số điện thoại.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra vào cuối tháng 9, ngành y tế Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa những dữ liệu còn thiếu, sai hoặc chưa đồng bộ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị triển khai chiến dịch; đồng thời hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, kịp thời giải đáp những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ông Lê Thiên Phú, Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn các địa phương tập trung xử lý những nhóm dữ liệu còn tồn, nhất là các trường hợp khó xác minh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cập nhật. Các cơ sở cần chủ động rà soát theo từng nhóm đối tượng; phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và khu dân cư, gia đình để bổ sung thông tin, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào cuối tháng 9 và đảm bảo yêu cầu dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng bộ”.