122 điểm có nguy cơ ngập tại TPHCM, CSGT cảnh báo 'khẩn'

Ngày 6/10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM vừa thông tin danh sách 122 điểm có nguy cơ ngập trên địa bàn để người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Trong đó, 83 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm ngập do triều cường.

CSGT TPHCM hỗ trợ người dân qua điểm ngập bằng xe chuyên dụng.

Theo PC08, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây ùn ứ, phương tiện chết máy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều giao lộ, đường cửa ngõ có nguy cơ ngập

Trong nhóm ngập do mưa lớn, danh sách có ngã tư Bảy Hiền; giao lộ Lê Đức Anh – Hồ Học Lãm; đường Trần Văn Giàu, đoạn từ số 55 đến giao lộ Vườn Thơm; đường Vĩnh Lộc, từ Trần Văn Giàu đến Lại Hùng Cường. Riêng đường Vĩnh Lộc, đoạn ngập nặng nhất được xác định từ Trần Văn Giàu đến cầu Bà Tri.

Trên đường Đỗ Mười, các vị trí được cảnh báo gồm khu vực trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hai bên cầu Bình Phước, giao lộ với đường 17 và hầm chui cầu Bến Cát. Vòng xoay Bình Phước và hai bên ngã tư Bình Phước, dưới cầu vượt, cũng nằm trong danh sách.

Các tuyến Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân có nhiều vị trí nguy cơ ngập sâu. Đáng chú ý là giao lộ Tố Hữu – Mai Chí Thọ, Mai Chí Thọ – Lương Định Của; Tô Ngọc Vân giao Phạm Văn Đồng và Linh Đông.

Danh sách còn có Quốc lộ 50, đoạn từ Nguyễn Văn Linh về cầu Chánh Hưng; một số đoạn trên đường Nguyễn Văn Linh; đường Ung Văn Khiêm, từ Nguyễn Gia Trí đến Điện Biên Phủ; cổng Khu công nghiệp Sóng Thần và giao lộ ĐT743A – Mỹ Phước Tân Vạn.

Trên Quốc lộ 51, PC08 cảnh báo nhiều đoạn thuộc các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải và Phước Thắng.

Với nhóm ngập do triều cường, các vị trí đáng chú ý gồm đường Trần Xuân Soạn, từ Huỳnh Tấn Phát đến Lâm Văn Bền; đường Lê Văn Lương qua xã Nhà Bè; đường Phạm Hữu Lầu, từ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Phước Long; đường Nguyễn Hữu Thọ, từ Phạm Hữu Lầu đến cầu Rạch Dĩa 2, hướng vào trung tâm.

Một số đoạn trên đường Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phạm Thế Hiển, Dương Bá Trạc, Nguyễn Văn Hưởng và Hà Huy Giáp cũng được cảnh báo. Ngoài ra còn có khu vực trước chung cư New City trên đường Mai Chí Thọ, đường R12 dưới chân cầu Ba Son và bờ kè lô F, cư xá Thanh Đa.

Không cố vượt qua nơi ngập sâu, chảy xiết

PC08 khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và tình hình giao thông trước khi ra đường; chủ động chọn tuyến thay thế hoặc điều chỉnh giờ di chuyển.

Nếu phải qua đoạn ngập còn thấp và nhìn rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ ga đều, giữ khoảng cách an toàn, không phanh gấp hoặc vượt xe khác. Khi nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn thấy mặt đường, tuyệt đối không đi qua, cần đổi hướng hoặc chờ nước rút.

Người dân cũng cần cảnh giác với hố ga mất nắp, vật cản dưới nước; tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để phòng nguy cơ điện giật.

PC08 cho biết đã tăng cường lực lượng tại các điểm ngập, nhất là giờ cao điểm, những ngày mưa lớn và triều cường để điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo, cứu hộ phương tiện chết máy và hỗ trợ người dân.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình hình ngập nước, ùn ứ, người dân có thể liên hệ CSGT đang làm nhiệm vụ hoặc đường dây nóng 0326.08.08.08.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TPHCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đồng thời mực nước trên các sông, kênh, rạch cũng có xu hướng lên nhanh. Đặc biệt, mưa lớn kết hợp với triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại những khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, vùng ven sông và kênh rạch. Từ 7h ngày 8/10 đến 7h ngày 9/10, lượng mưa trên khu vực TPHCM được dự báo phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là khi lưu thông ngoài đường hoặc hoạt động tại các khu vực trống trải. Cùng thời điểm, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực TPHCM được dự báo lên nhanh trong vài ngày tới. Đến ngày 9/10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm có khả năng đạt 1,55-1,6 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05 m. Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước được dự báo cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,1 m. Khu vực sông Sài Gòn được cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 2. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực, nhất là vùng trũng thấp và ven sông, kênh rạch. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thông, sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Người dân, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước để có phương án đi lại, sinh hoạt phù hợp.