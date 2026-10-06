Việt Nam, Panama có thể là cửa ngõ thương mại, hậu cần giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau khi hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, đối ngoại và định hướng phát triển của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Panama, cũng như vai trò và vị thế chiến lược của Panama tại khu vực và trên thế giới.

Với nền kinh tế năng động, sở hữu kênh đào Panama - trung tâm kết nối hàng hải, hàng không, hậu cần và tài chính tầm cỡ khu vực, Panama có thể cùng Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ thương mại và hậu cần giữa hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các dư địa hợp tác trên lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, hàng hải, hàng không, hậu cần, chuyển đổi số; thúc đẩy quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero cảm ơn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập vĩnh viễn kênh đào Panama (năm 1979). Ông chúc mừng Việt Nam về những thành tựu to lớn đã đạt được.

Hội đàm cấp cao giữa hai nước

Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh.

Hai lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương. Theo hai lãnh đạo, dư địa hợp tác và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là về kinh tế - thương mại và đầu tư.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hiện diện ngoại giao và lãnh sự tại mỗi nước; thực hiện thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương, bao gồm Tham khảo chính trị và Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên cũng bày tỏ sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các tổ chức mà mỗi bên là thành viên, đặc biệt là ASEAN và CELAC (Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí sau hội đàm

Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải, hậu cần cảng biển, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, bao gồm mở cửa thị trường cho nông sản của hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có TPHCM và TP Panama để trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau xây dựng trung tâm tài chính gắn với cảng biển, hậu cần và kho ngoại quan.

Hai lãnh đạo cũng chia sẻ sự cần thiết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng hợp tác và giao lưu song phương trong nhiều lĩnh vực.

Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam - Panama

Tổng thống Panama: Panama và Việt Nam cách nhau về địa lý nhưng giữa nhân dân hai nước tồn tại mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết được xây dựng trong hơn 50 năm qua

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Hai nước cũng ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Nhân dịp này, Tổng thống Panama trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp nguyên thủ đến Panama, tạo dấu mốc lịch sử mới cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và bày tỏ mong muốn tới thăm đất nước Panama tươi đẹp; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi, thu xếp vào thời điểm phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến trao các văn kiện hợp tác song phương

Các văn kiện được ký kết: Hiệp định Hợp tác về vận tải biển Thỏa thuận Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Biên bản ghi nhớ Hợp tác nông nghiệp Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa các cơ quan hải quan Biên bản ghi nhớ về Hợp tác du lịch Biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa ĐH Hàng hải Việt Nam và ĐH Hàng hải quốc tế Panama Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam (VASS) và Viện Đổi mới sáng tạo nông nghiệp Panama (IDIAP).

Trần Thường