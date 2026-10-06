Tp.HCM: Khối sắt nặng hàng chục tấn đổ ầm xuống đường, người dân hoảng hốt

Thông tin ban đầu khoảng 16h15 ngày 6/10, người dân sống gần đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, Tp.HCM bàng hoàng nghe tiếng động lớn gây chấn động cả khu vực.

Chạy ra kiểm tra, nhiều người giật mình thấy khối sắt nặng hàng chục tấn từ công trường rạch Xuyên Tâm đã đổ ập ra ngoài, nằm vắt ngang lòng đường Bùi Hữu Nghĩa. Phần đầu thiết bị ngã sâu vào hẻm, thân sắt đè lên vỉa hè.

Chiều tối 6/10, đại diện Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị Tp.HCM (chủ đầu tư) đã có báo cáo sơ bộ về sự cố máy thi công tại rạch Xuyên Tâm nặng chục tấn bất ngờ bị ngã xuống đường khiến tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa tê liệt.

Hiện trường thiết bị gia cố nền xi măng nặng hàng chục tấn ngã đổ xuống đường. Ảnh: N.D/Báo Tiền Phong.

Theo báo cáo ban đầu của chủ đầu tư, sự việc xảy ra trong lúc thiết bị thuộc gói thầu XL-01 đang được đưa vào phạm vi công trình và tiến hành lắp dựng thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiết bị bị gãy trục mâm, dẫn đến việc mất thăng bằng và đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản quanh khu vực, sự cố chỉ làm cản trở tạm thời giao thông trên tuyến.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng địa phương cùng đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã nhanh chóng có mặt, tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông từ xa nhằm tránh ùn tắc, đồng thời huy động nguồn lực để xử lý giải quyết hiện trường.

Thiết bị gặp sự cố là một trong 8 dàn thiết bị khoan CDM vừa được liên danh nhà thầu mới bổ sung nhằm tăng cường năng lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm. Đáng chú ý, thiết bị này đang trong giai đoạn lắp dựng và chưa được các bên tiến hành kiểm định tại công trình thì xảy ra sự cố.

Liên quan đến vụ việc trên, chủ đầu tư khẳng định sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc để ngăn chặn tuyệt đối các trường hợp tương tự xảy ra trên toàn bộ dự án.

Một số người dân chứng kiến cho biết thêm, khối sắt nặng hàng chục tấn nằm chắn ngang đường Bùi Hữu Nghĩa, may mắn là thời điểm xảy ra không có phương tiện qua lại, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Tp.HCM nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và ngập nước cho khu vực.