Tăng cường năng lực chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816

Xét nghiệm Vi sinh giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị, cung cấp cơ sở để xác định tác nhân gây bệnh và hỗ trợ bác sĩ lâm sàng trong quá trình điều trị. Chia sẻ tại chương trình, BS.CKII.Nguyễn Văn Tuyên cho biết, trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh ngày càng phức tạp, việc nâng cao năng lực xét nghiệm và tăng cường phối hợp giữa phòng xét nghiệm với các chuyên khoa lâm sàng có ý nghĩa thiết thực trong thực hành y khoa. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật lần này.

Yêu cầu nâng cao năng lực xét nghiệm Vi sinh nhằm đáp ứng tốt hơn công tác chẩn đoán, điều trị và quản lý sử dụng kháng sinh. Việc chuẩn hóa các quy trình xét nghiệm, nâng cao chất lượng chuyên môn và từng bước làm chủ các kỹ thuật mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian điều trị và hạn chế các biến chứng cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Ảnh: Thu Hường

Trong khuôn khổ chương trình, TS.Văn Đình Tráng trực tiếp giảng dạy chuyên đề “Vai trò của xét nghiệm Vi sinh trong chẩn đoán và điều trị” giúp đội ngũ bác sĩ cập nhật kiến thức và trao đổi về chỉ định xét nghiệm, cách sử dụng kết quả xét nghiệm Vi sinh trong thực hành lâm sàng.

Bên cạnh tập huấn lý thuyết, chương trình chuyển giao kỹ thuật được triển khai tại Khoa Hóa sinh - Vi sinh. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cán bộ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được đào tạo và thực hành các quy trình từ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm đến xét nghiệm và trả kết quả, hướng tới làm chủ gói kỹ thuật nuôi cấy, định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ.

Đơn vị Xét nghiệm Vi sinh thuộc Khoa Hóa sinh - Vi sinh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đăng ký chuẩn hóa ISO 15189:2022 đối với 3 chỉ số xét nghiệm Nhuộm soi vi khuẩn; Nuôi cấy định danh hệ thống tự động; Kháng sinh đồ hệ thống tự động. Đây là những bước quan trọng trong quá trình chuẩn hóa hoạt động xét nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn tại bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực xét nghiệm Vi sinh và hỗ trợ giải quyết những vấn đề thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị. Qua đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp tục từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.