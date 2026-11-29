Trong một buổi chiều nắng nhạt bỗng nhận được tin từ chị gái, chị đi xa cũng đã lâu, giờ định cư ở một châu lục khác. Thường thì chị sẽ khoe một món đồ ngọc nào đó mới sưu tầm được, và tôi sẽ khen nó đẹp hay lịch lãm, chủ yếu để cho chị vui, cho vơi đi những tháng năm nhớ nhà.

MINH HỌA: ANH DŨNG

Nhưng lần này chị lại có ý nhờ vả, gửi cho tôi hình ảnh một chiếc vòng ngọc màu lam thanh tao, độ trong thuần khiết của nó càng nhìn càng muốn có được. Chị bảo đó là vòng ngọc lam thiên không, nếu tôi thấy ở đâu thì mua giùm. Tôi gửi ảnh cho mấy nhóm buôn ngọc, họ đều bảo chưa từng thấy bao giờ.

Chỉ có một người duy nhất nhắn lại, ông ý bảo cũng từng xem qua một cái lam thiên không hồi ở Thượng Hải nhưng màu rực rỡ hơn, không thể đạt được độ tao nhã thần tiên thế này. Khả năng đây là ảnh đã được chỉnh sửa, mà kẻ nào chỉnh ra cái màu đẹp đến như vậy cũng đáng được ngợi ca.

Cả buổi tối ngồi bên cửa sổ định ngắm trời đêm nhưng mắt tôi không rời nổi chiếc vòng trên màn hình điện thoại. Nó tao nhã lạ thường, và tên gọi lam thiên không khiến tôi có chút mơ màng, một không gian màu da trời tụ lại trong chiếc vòng ngọc chỉ đặt vừa lòng bàn tay. Đang mê mải ngắm lam thiên không bé nhỏ này thì tôi lại thấy hiện ra tin nhắn của đứa bạn cùng công ty, chỉ vỏn vẹn mấy từ “Lam huynh đã trở lại”.

Ngay lúc ấy ký ức trôi tuột về một thời không xa lắm, và ở đó có nhiều thứ tôi tưởng đã dần quên. Khi ấy, công ty xây dựng nơi tôi đang làm bắt buộc phải thắng thầu gói trùng tu một biệt thự cổ trăm tuổi. Chủ nhà muốn công trình này được gia cố chắc chắn nhưng vẫn phải giữ vẹn nguyên kiến trúc xa xưa.

Bản thiết kế ban đầu không ổn, chúng tôi phải mời một chuyên gia hàng đầu về trùng tu hỗ trợ, và người đó chính là anh. Mọi người gọi anh là Lam, dáng vẻ cao gầy, từng tu nghiệp nhiều năm ở châu Âu, ngoại hình không có gì nổi bật nhưng chuyên môn rất giỏi.

Từ lúc anh xuất hiện, mọi khúc mắc đều được giải quyết nhanh chóng. Anh ít nói, kiệm lời, không thấy bông đùa nên lúc đầu chúng tôi cũng ngại. Dần dà cũng hiểu anh hơn, tuy sống nguyên tắc nhưng không chấp nhặt, không dồn ép ai. Anh làm việc rất muộn, tôi được cắt cử ở lại để hỗ trợ anh.

Có lẽ tôi cũng làm được việc và hợp tác ăn ý nên anh cũng ngày một thiện cảm hơn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn giữ khoảng cách vì cả hai đều đã có ước hẹn, kiểu như yêu xa, một nửa của chúng tôi đều đang ở những vùng trời khác.

Anh ngày càng được yêu quý hơn, mọi người vui đùa, gọi anh là Lam huynh. Sau gần 2 tháng, Lam huynh đã giải quyết được những bế tắc về kỹ thuật, chúng tôi trúng thầu và thương vụ này đã giúp công ty thoát khỏi nợ nần. Cả công ty đều coi anh là ân nhân, luôn mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh.

Ánh mắt của Lam huynh khi nhìn chúng tôi cũng dần ấm áp hơn. Đôi khi ánh mắt đó rọi thẳng vào gương mặt tôi lâu hơn thông thường, lúc đầu tôi nghĩ là tình cờ nhưng sau này lại thấy không phải.

Chúng tôi vẫn giữ khoảng cách, ít khi nhắn tin, nếu có chỉ đơn thuần là công việc. Tuy nhiên khi ngồi gần anh, tôi luôn thấy cảm giác khó tả. Có vẻ như giữa chúng tôi tồn tại một trường năng lượng thanh khiết, nó lan tỏa khắp không gian mà chúng tôi ở đó, đôi khi, có cảm giác những khoảnh khắc thanh tân trở lại và lúc ấy thâm tâm nhẹ bẫng như hơi thở.

Đó là những phút giây rất kỳ lạ, bay bổng, xao động nhưng không có lấy một tia kỳ vọng. Chúng tôi đều ý thức được rõ ngày chia tay đang tới gần và những câu chuyện như thế này sẽ nhạt phai theo năm tháng.

Lúc đầu, tôi nghĩ sẽ có một buổi chia tay Lam huynh tại công ty nhưng anh “bốc hơi” nhanh hơn chúng tôi tưởng. Anh phải bay vào Nam gấp nhận công việc mới, lời chia tay chỉ vỏn vẹn mấy từ tạm biệt mọi người trên nhóm công ty. Lam huynh đi rồi, tôi cũng thấy trống vắng nhưng trong tâm lại thấy thư thả.

Những câu chuyện nhẹ như gió thoảng thế này mà cứ tiếp tục chưa biết chừng lại khiến tâm tư mỏi mệt. Đôi khi tôi nhớ tới những đêm muộn ngồi cùng Lam huynh dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Giọng anh nhỏ nhẹ, chốt rất nhanh những hạng mục tôi đề xuất. Có đôi lần anh nhìn vào mắt tôi chăm chú, khuôn mặt thanh thoát khó tả, không gian kiểu đó không thể lặp lại, chỉ thấp thoáng tồn tại trong ký ức thanh xuân.

***

Đêm đó trước khi đi ngủ tôi lại nhận được tin nhắn của bà chị: Em ơi, lam thiên không đó cũng chẳng dễ tìm, thôi bỏ qua đi. Thường thì tôi sẽ nhắn vài lời bông đùa với người chị sáng nắng chiều mưa, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhớ tới Lam huynh.

Anh ấy đã lập gia đình, còn tôi cũng chuẩn bị làm đám cưới. Giờ anh ấy không rõ thế nào, đã thay đổi hay vẫn là Lam huynh của ngày đó, và nếu nhìn thấy tôi, ánh mắt có còn lưu lại trên gương mặt lâu hơn mức bình thường?

Rồi giấc ngủ đến từ lúc nào, tôi thấy mình đứng ở một ngôi chùa cổ kính trên đỉnh non cao. Những bậc thềm dẫn lên gian tam bảo rêu phong phủ gần kín nhưng vẫn có thể thấy màu đá lam ngọc ẩn phía dưới những nhành dây leo mảnh mai. Lam huynh đứng đợi bên cửa chùa từ khi nào. Anh nhìn tôi mỉm cười ấm áp: - Giờ thềm ngọc ở ngay dưới chân chúng ta rồi, thềm ngọc đâu chỉ là một ẩn dụ!

Tôi gật đầu chào anh rồi cất giọng hỏi bâng quơ: - Chúng ta đang ở đâu đây?

Lam huynh chỉ tay lên tấm gỗ khắc đã nhuốm màu phong sương. Dù hàng chữ Hán chạm khắc đã mờ nhưng tôi vẫn đọc được, đó là “Lam thiên không tự”. Bỗng có tiếng chim sơn ca lanh lảnh, tiếng hót mỗi lúc một gần hơn, rõ mồn một bên tai. Tôi mở mắt, vậy là lam mộng đã tan, tôi trở dậy chuẩn bị đi làm và tự hỏi sao khi thức dậy lại chẳng thấy trong lòng tiếc nuối.

Bên cửa sổ một con sơn ca đậu trên cành khế hót líu lo, thường ở đó chỉ có mấy con chim sâu chuyền cành. Kể ra đây cũng là một giấc mơ lạ thường.

Một tuần sau công ty tôi có lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập. Nó diễn ra tại chính căn biệt thự mà tôi và Lam huynh đã bỏ công sức để công ty trúng thầu. Chủ nhà cho chúng tôi mượn tầng một và sân vườn để tổ chức sự kiện. Giờ cây cối đã được trồng nhiều hơn, hoa tầm xuân nở khắp nơi, cảnh vật đẹp hơn nhiều so với ký ức.

Tôi tới muộn vì trời mưa hơi tắc đường một chút. Lam huynh đã ở đó, đang trò chuyện với vài đồng nghiệp. Trông anh vẫn vậy, không thay đổi. Khi thấy tôi, anh ngưng nói, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tiến tới đưa tay ra bắt: Em khỏe không? Chúng tôi trò chuyện cũng khá nhiều, khoảng cách giữa hai người giữ chừng mực, lúc nào cũng thế, kể cả trong lam mộng.

Khi trò chuyện với tôi, gương mặt anh tươi tắn giống như có mùa xuân đang nán lại, và có lẽ mùa xuân đó cũng đang đổ bóng trên gương mặt tôi.

Tiệc tàn dần, mọi người lác đác rủ nhau về, anh hỏi tôi: - Đi bằng gì tới? - Taxi ạ. Giờ này bắt taxi hơi khó. - Em ra cửa sau đi, có một trạm xe bus chạy thẳng về khu nhà em. Tôi gật đầu đi theo bước chân anh.

Cửa sau biệt thự chắc chẳng mấy ai qua lại. Cây cỏ hoang dại hơn, rêu phong phủ đầy thềm đá. Mưa đã ngưng tự bao giờ, sau cơn mưa những phiến đá được gột rửa, những chỗ rêu chưa phủ hiện vân mịn màng trong như ngọc.

Những phiến đá này chúng tôi đã định thay vì có vài miếng vỡ nhỏ nhưng vì nước đá đẹp quá nên đã giữ lại. Giờ đây dẫm lên thấy như lạc vào một thời không khác.

Lam huynh cũng bước xuống cùng tôi, anh bỗng cất tiếng thì thầm nhỏ nhẹ: - Thềm ngọc đâu chỉ là một ẩn dụ em nhỉ, vì chúng ta đang thực sự bước lên mà. Tôi sửng sốt ngước nhìn Lam huynh, ánh mắt đó thấp thoáng vui đùa, khóe miệng ngậm một nụ cười tinh nghịch.

Tự dưng tôi lại thấy như đang ở trong giấc mơ hôm đó. Sự trùng hợp khó tin này khiến tôi ngây người. Lam huynh vẫn cứ nói cười và ánh mắt trêu đùa hóm hỉnh luôn hướng vào gương mặt tôi.

Cho đến khi lên xe bus tôi vẫn không minh định được thực hư câu chuyện. Những gì Lam huynh thể hiện giống như anh rất biết tôi sẽ chấn động khi anh nói thềm ngọc đâu chỉ là một ẩn dụ. Và tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có phải chúng tôi đã từng có chung một giấc mộng, làm thế nào anh lại biết được là tôi đã từng đi vào giấc mộng của anh?

Mấy hôm sau tôi lại ngồi bên cửa sổ ngắm trời đêm. Điện thoại có tin nhắn của chị gái. Rồi thì cũng đã bon chen mua được một cái lam thiên không rồi nhưng không thể nào đẹp được bằng cái trong ảnh chị gửi em.

Tôi gửi lại cho chị một mặt cười, tiện tay liền lướt face mấy lượt. Chợt hiện ra một địa chỉ rất mới có tên Lam mộng, nó vừa được lập ra. Thông tin cá nhân chẳng có gì, nội dung duy nhất là một bài thơ không tên.

Lam thiên không này gọi tên chúng ta/ Vậy thì bước vào/ Trong im lặng/ Chạm lên thềm ngọc/ Chìm trong mây trắng/ Chúng ta hòa hợp/ bằng một ánh nhìn/ Trở về thế tục/ Lại cất giấu trong tim/ Những gì đẹp nhất/ Lam thiên không/ Thềm ngọc/ Thời gian…