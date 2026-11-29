Theo truyền thông Trung Quốc, bà Chu, sống tại Quảng Đông, gần đây đưa con gái đến bệnh viện chuyên khoa mắt để phẫu thuật điều chỉnh tật cận thị. Trong lúc chờ con, do mắt thường xuyên khô và ngứa hơn một tháng, bà tranh thủ kiểm tra.

Kết quả soi kính hiển vi một số sợi lông mi cho thấy có tới 45 con mạt Demodex còn sống trong các nang lông. Bác sĩ cũng xác định bà Chu mắc hội chứng khô mắt hai bên và rối loạn chức năng tuyến meibomius, với tình trạng teo tuyến ở mức độ trung bình.

Bà Chu có thói quen trang điểm lâu năm, gần như ngày nào cũng sử dụng bút kẻ mắt và mascara nhưng thường bỏ qua việc tẩy trang, làm sạch kỹ chân lông mi.

Ba tháng trước, bà vừa phẫu thuật tạo mắt hai mí. Để vết thương không tiếp xúc với nước và nhiễm trùng, bà tránh vùng mắt khi rửa mặt, gội đầu. Điều này khiến chân lông mi trong thời gian dài không được vệ sinh đầy đủ, tạo điều kiện cho mạt Demodex sinh sôi.

Nữ bệnh nhân kể, khi nhìn thấy từng con mạt di chuyển trên màn hình, bà nổi da gà khắp người. Sau khi được làm sạch sâu bờ mi và điều trị, các triệu chứng khô, ngứa mắt của bà đã thuyên giảm.

Khi có các bất ổn về mắt kéo dài, người dân nên đi khám. Ảnh: AI

Mạt Demodex có thể gây viêm bờ mi, khô mắt

Theo Học viện Nhãn khoa Mỹ (AAO), Demodex là loại ký sinh trùng siêu nhỏ, thường sống trong nang lông và tuyến bã nhờn trên da người. Hầu hết mọi người đều có loại mạt này nhưng chúng thường không gây vấn đề sức khỏe. Khi sinh sôi quá mức, chúng có thể gây viêm và kích ứng, đặc biệt ở mí mắt và chân lông mi.

Có hai loại Demodex thường liên quan đến bệnh lý ở mắt. Demodex folliculorum sống trong nang lông mi, còn Demodex brevis có thể cư trú trong tuyến meibomius ở bờ mi. Đây là tuyến tiết dầu hạn chế nước mắt bay hơi. Khi tuyến bị rối loạn chức năng, mắt dễ bị khô và kích ứng.

Tình trạng mạt Demodex phát triển quá mức có thể gây viêm bờ mi. Người bệnh thường ngứa, đỏ mắt, cảm giác cộm như có dị vật, mí mắt sưng hoặc xuất hiện các vảy bám quanh chân lông mi. Một số trường hợp có thể bị rụng lông mi.

Tình trạng này cũng có liên quan đến hội chứng khô mắt. Khi tuyến meibomius bị ảnh hưởng, lớp dầu bảo vệ nước mắt suy giảm, khiến nước mắt bay hơi nhanh hơn và bề mặt mắt dễ bị khô.

Việc điều trị tùy thuộc mức độ bệnh, có thể bao gồm làm sạch bờ mi và sử dụng thuốc theo chỉ định. Người bệnh không nên tự ý dùng tinh dầu tràm trà hoặc các dung dịch không dành cho mắt vì nguy cơ kích ứng, tổn thương bề mặt mắt.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tẩy trang kỹ, vệ sinh vùng mắt đúng cách, không dùng chung khăn mặt và đồ trang điểm. Nếu tình trạng ngứa, đỏ, khô mắt kéo dài hoặc lông mi đóng vảy, rụng bất thường, người bệnh nên đi khám chuyên khoa mắt.