Khi xét nghiệm, chỉ số đường huyết HbAc1 của tôi là 7,1%. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi có bị đái tháo đường không? (Phạm Xuân Thu - Hà Nội).

Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy - Giám đốc Trung tâm Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tư vấn:

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), thế giới hiện có hơn 580 triệu người trưởng thành mắc đái tháo đường; tại Việt Nam ước tính khoảng 7 triệu người đang sống chung với căn bệnh này.

Điều đáng lo ngại không chỉ là tăng đường huyết mà còn là các biến chứng mạn tính, đặc biệt là biến chứng mạch máu nhỏ. Bệnh thận do đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Bệnh lý này cũng là nguyên nhân phổ biến gây giảm thị lực và mù lòa ở người trong độ tuổi lao động.

Để xác định một người có mắc bệnh đái tháo đường hay không, cần dựa vào các xét nghiệm máu, không thể chỉ quan sát biểu hiện bên ngoài. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA) và Bộ Y tế Việt Nam, có 4 tiêu chuẩn chính được sử dụng để chẩn đoán đái tháo đường.

Chẩn đoán đái tháo đường thông qua việc xét nghiệm máu. Ảnh: AI.

Thứ nhất, đường huyết lúc đói từ 7 mmol/L (126 mg/dL) trở lên. Người bệnh cần nhịn ăn ít nhất 8 giờ trước khi lấy máu. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến do cách thực hiện tương đối đơn giản.

Thứ hai, HbA1c từ 6,5% trở lên. Xét nghiệm này phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng trước đó. Khi HbA1c đạt ngưỡng chẩn đoán, nguy cơ xuất hiện các biến chứng do tăng đường huyết, trong đó có biến chứng ở mắt, cũng gia tăng.

Thứ ba, đường huyết sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp glucose từ 11,1 mmol/L (200 mg/dL) trở lên. Với phương pháp này, người bệnh uống 75g glucose, sau đó được lấy máu đo đường huyết sau 2 giờ. Nghiệm pháp thường được sử dụng để phát hiện rối loạn đường huyết, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ nhưng chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Thứ tư, đường huyết bất kỳ từ 11,1 mmol/L (200 mg/dL) trở lên, kèm theo các triệu chứng tăng đường huyết điển hình như khát nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Xét nghiệm có thể được thực hiện ở bất kỳ thời điểm nào, không phụ thuộc người bệnh đã ăn hay chưa.

Nếu bạn không có triệu chứng tăng đường huyết rõ ràng, kết quả xét nghiệm bất thường cần được xác nhận bằng một xét nghiệm khác cũng đạt ngưỡng chẩn đoán hoặc lặp lại xét nghiệm vào thời điểm khác, tùy tình huống lâm sàng.

Người dân không nên tự kết luận mắc bệnh chỉ dựa vào một triệu chứng hoặc kết quả đo đường huyết tại nhà. Việc lựa chọn xét nghiệm và đánh giá kết quả cần có sự tư vấn của bác sĩ.