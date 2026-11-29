Một câu hỏi về cơ thể hay rung động đầu đời đôi khi được trẻ gửi cho AI trước khi nói với cha mẹ. Điều đáng quan tâm là sau câu trả lời ấy, con có đủ hiểu biết để nhận diện thông tin đúng, sai và có cảm thấy an tâm để tiếp tục mở lời với người lớn hay không.

Đó là một trong những vấn đề được trao đổi tại tọa đàm “Cha mẹ thời AI: Giúp con hiểu đúng về giới tính và sức khỏe sinh sản”, do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, sáng 25/11/2026.

Chương trình có sự tham gia của TS. Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP); ông Đinh Trần Tuấn Linh, Giám đốc TUVA Communication; Trung tá, tiến sĩ, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim, đạo diễn điện ảnh, Cục Truyền hình Công an nhân dân.

Ông Đinh Trần Tuấn Linh, Giám đốc TUVA Communication tại tọa đàm “Cha mẹ thời AI: Giúp con hiểu đúng về giới tính và sức khỏe sinh sản”.

Từ góc nhìn công nghệ, ông Đinh Trần Tuấn Linh cho rằng sự hiện diện của AI đang làm thay đổi cách trẻ tìm kiếm kiến thức và cách cha mẹ đồng hành. Người lớn cần hiểu giới hạn của công cụ, đồng thời giữ được sự tin tưởng trong những cuộc trò chuyện với con.

Không mặc định AI là người biết mọi thứ

Một trong những đặc điểm khiến AI trở nên hấp dẫn là khả năng đưa ra câu trả lời nhanh chóng, mạch lạc và có vẻ thuyết phục. Tuy nhiên, chính sự trôi chảy trong cách diễn đạt đôi khi khiến người sử dụng nhầm lẫn giữa khả năng trình bày thông tin và mức độ chính xác của thông tin đó.

Theo ông Đinh Trần Tuấn Linh, khi đặt cùng một câu hỏi cho nhiều hệ thống AI khác nhau, người dùng có thể nhận được những phản hồi không giống nhau. Có hệ thống sẵn sàng trả lời, có hệ thống từ chối hoặc đưa ra những giới hạn nhất định.

Điều này xuất phát từ việc mỗi hệ thống được xây dựng trên những nền tảng dữ liệu, cơ chế bảo đảm an toàn, quy định và tiêu chuẩn riêng của đơn vị phát triển.

Bởi vậy, khi trẻ tìm hiểu về giới tính, tình yêu hay các mối quan hệ thông qua AI, cha mẹ cần giúp con nhận thức rằng câu trả lời nhận được không nhất thiết hoàn toàn trung lập, khách quan hay phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Một vấn đề khác được ông Tuấn Linh lưu ý là khả năng kiểm chứng thông tin. Người sử dụng có thể yêu cầu AI cung cấp nguồn tham khảo, nhưng sự xuất hiện của những đường dẫn hay trích dẫn khoa học chưa đủ để bảo đảm tính chính xác.

“Có trường hợp nguồn được dẫn không tồn tại; cũng có trường hợp nguồn tồn tại nhưng nội dung bên trong không đề cập đến điều AI đã trả lời”, ông Tuấn Linh chia sẻ.

Vì thế, thay vì chỉ dạy con cách đặt câu hỏi cho AI, cha mẹ cần hướng dẫn con cách đặt câu hỏi ngược lại với những thông tin mà AI cung cấp: Thông tin này đến từ đâu? Nguồn tham khảo có thực sự tồn tại không? Nội dung gốc có đúng như những gì AI diễn giải hay không?

Trong một thế giới mà câu trả lời ngày càng dễ tìm kiếm, khả năng hoài nghi có cơ sở, kiểm chứng và đánh giá thông tin trở thành kỹ năng quan trọng đối với cả trẻ em lẫn người lớn.

Vì sao trẻ có thể dễ dàng tâm sự với AI hơn cha mẹ?

Theo ông Đinh Trần Tuấn Linh, để hiểu vì sao trẻ tìm đến AI, người lớn cần nhìn nhận vấn đề không chỉ từ góc độ công nghệ mà còn từ chính cách giao tiếp trong gia đình.

Ông Đinh Trần Tuấn Linh đưa ra những góc nhìn mới.

Khi trò chuyện với AI, trẻ ít phải đối diện với những phản ứng gây áp lực như sự phán xét, trách móc, khó chịu hay thất vọng. Các em có thể đặt một câu hỏi mà không phải cân nhắc xem người đối diện sẽ nghĩ gì về mình.

Trong khi đó, với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến cơ thể, giới tính hay tình yêu, trẻ đôi khi phải vượt qua nhiều rào cản tâm lý trước khi quyết định mở lời với cha mẹ.

Các em có thể sợ bị cho là tò mò quá sớm, sợ người lớn hiểu lầm, sợ bị trách mắng hoặc khiến cha mẹ thất vọng.

“Không chỉ trẻ em, có những người trưởng thành cũng nói rằng họ cảm thấy máy móc thấu hiểu mình hơn chồng hoặc bạn trai. Trong cuộc trò chuyện với máy, họ không phải đối diện với những xung đột và phản ứng mang tính cá nhân như trong quan hệ giữa người với người”, ông Tuấn Linh cho biết.

Tuy nhiên, cảm giác được lắng nghe và không bị phán xét cũng có thể khiến người sử dụng dễ dàng đặt niềm tin vào AI, thậm chí mặc định rằng những gì máy móc đưa ra đều khách quan và chính xác.

Đây là một nghịch lý mà các gia đình cần nhận diện. Công nghệ có thể tạo ra cảm giác an toàn trong giao tiếp, nhưng cảm giác ấy không đồng nghĩa với việc người dùng đang được cung cấp những thông tin an toàn.

Thay vì chỉ lo lắng về sức hấp dẫn của AI, có lẽ cha mẹ cũng cần tự đặt câu hỏi: Vì sao con có thể thoải mái chia sẻ với một chatbot những điều mà con lại ngần ngại nói với những người thân yêu nhất?

Câu trả lời đôi khi không nằm ở sự thông minh của công nghệ, mà nằm ở cách người lớn phản ứng trước những băn khoăn của trẻ.

Cha mẹ cần chấp nhận mình có thể là người được hỏi thứ hai

Một trong những chia sẻ đáng suy ngẫm của ông Đinh Trần Tuấn Linh tại tọa đàm là sự thay đổi vị trí của cha mẹ trong hành trình tìm kiếm tri thức của con.

Nếu trước đây, khi gặp một vấn đề chưa hiểu, trẻ thường tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc sách vở, thì ngày nay, AI đã trở thành một lựa chọn có thể tiếp cận gần như ngay lập tức.

Khi con đặt câu hỏi với cha mẹ, rất có thể đó không phải là lần đầu tiên con tìm kiếm câu trả lời. Trước đó, con đã hỏi AI, đã đọc những thông tin trên mạng và giờ đây chỉ muốn xác nhận lại hoặc lắng nghe thêm quan điểm của người lớn.

“Chúng ta cần chấp nhận rằng mình có thể là người được hỏi thứ hai. Cha mẹ không cần quá áp lực vì không còn luôn là người đầu tiên con tìm đến. Biết thì nói là biết; chưa biết thì thành thật chia sẻ và cùng con tìm câu trả lời”, ông Tuấn Linh nhấn mạnh.

Sự thay đổi này đòi hỏi người lớn phải điều chỉnh cả tâm thế làm cha mẹ.

Thay vì cố gắng duy trì hình ảnh một người luôn biết nhiều hơn con, cha mẹ có thể chấp nhận rằng ở một số lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, con có khả năng tiếp cận nhanh hơn mình.

Toàn cảnh tọa đàm “Cha mẹ thời AI: Giúp con hiểu đúng về giới tính và sức khỏe sinh sản”.

Bản thân thế hệ cha mẹ hiện nay cũng đang đối diện với những khó khăn riêng. Nhiều người từng trưởng thành trong môi trường mà giáo dục giới tính chưa được đề cập đầy đủ. Những kiến thức về cơ thể, tình yêu và sức khỏe sinh sản phần lớn đến từ các lời dặn dò chung chung hoặc quá trình tự tìm hiểu.

Giờ đây, họ vừa phải bù đắp những khoảng trống kiến thức của chính mình, vừa học cách đồng hành cùng một thế hệ trẻ lớn lên với Internet và trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Tuấn Linh, việc thành thật thừa nhận mình chưa biết một vấn đề nào đó không làm giảm đi vai trò của cha mẹ. Ngược lại, đó có thể là cơ hội để người lớn và trẻ cùng học hỏi, cùng kiểm chứng và xây dựng niềm tin trên nền tảng của sự chân thành.

Cha mẹ không nhất thiết phải cạnh tranh với AI về tốc độ trả lời hay lượng kiến thức. Điều quan trọng hơn là giúp con hiểu được ý nghĩa của thông tin, cân nhắc những lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Việc trở thành người được con hỏi thứ hai không có nghĩa cha mẹ đã đánh mất vị trí trong lòng con. Bởi khi trẻ đã có câu trả lời từ công nghệ nhưng vẫn muốn nghe thêm ý kiến của bố mẹ, đó cũng là một biểu hiện đáng trân trọng của sự tin tưởng.

Không chỉ đề cập đến những vấn đề về công nghệ, ông Đinh Trần Tuấn Linh còn đưa ra một gợi ý rất đời thường về cách cha mẹ trò chuyện với con.

Trong nhiều gia đình, khi muốn trao đổi một vấn đề quan trọng, người lớn thường gọi con lại, yêu cầu ngồi xuống và mở đầu bằng câu: “Bố mẹ có chuyện muốn nói với con”.

Tuy nhiên, ngay từ lời mở đầu ấy, trẻ có thể đã hình thành tâm lý đề phòng. Các em chưa biết cha mẹ muốn nói điều gì nhưng có thể cảm thấy mình sắp bị nhắc nhở, chất vấn hoặc giáo huấn.

Thay vì tạo ra một cuộc trò chuyện mang tính nghi thức, ông Tuấn Linh gợi ý cha mẹ nên thay đổi bối cảnh giao tiếp.

Đó có thể là lúc hai mẹ con cùng xem một bộ phim, hai bố con cùng chơi một trò chơi, cả gia đình cùng xem một video trên mạng xã hội hoặc đọc một cuốn sách trước giờ đi ngủ.

“Chẳng hạn, khi cha mẹ và con đang cùng xem phim, cùng ăn bỏng ngô, chúng ta có thể nhẹ nhàng gợi ra một câu chuyện nhạy cảm. Một bối cảnh tự nhiên, gần gũi sẽ giúp cuộc trao đổi trở nên thoải mái và dễ chia sẻ hơn”, ông Tuấn Linh chia sẻ.

Khi cha mẹ và con cùng hướng sự chú ý vào một hoạt động, cuộc trò chuyện có thể diễn ra tự nhiên hơn, thay vì tạo cảm giác một người đang hỏi và người còn lại có trách nhiệm phải trả lời.

Từ một tình tiết trong bộ phim, cha mẹ có thể gợi mở câu chuyện về tình yêu, sự tôn trọng trong các mối quan hệ hay ranh giới cá nhân. Từ một video trên mạng xã hội, người lớn có thể cùng con thảo luận về những thông tin đúng, sai hoặc những quan điểm khác biệt.

Giáo dục giới tính, vì thế, không nhất thiết phải bắt đầu bằng một buổi nói chuyện nghiêm túc với những kiến thức được chuẩn bị công phu. Đôi khi, những cuộc đối thoại ngắn, tự nhiên và được duy trì thường xuyên lại có thể giúp trẻ dễ dàng tiếp nhận hơn.

Giữ sự kết nối với con trong một thế giới có AI

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người tiếp nhận, tổ chức và chia sẻ tri thức. Những thay đổi ấy cũng đang hiện diện trong từng gia đình, từng cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái.

Theo ông Đinh Trần Tuấn Linh, trước khi bàn đến những rủi ro hay cách kiểm soát AI, người lớn cần thừa nhận rằng công nghệ này đã trở thành một phần trong đời sống. Điều cần thiết là học cách sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, đồng thời không ngừng bồi đắp sự chân thật, thẳng thắn và tin tưởng trong các mối quan hệ gia đình.

Trong thời đại mà trẻ có thể tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi thầm kín nhất mà không cần mở lời với bất kỳ ai, việc con vẫn muốn trò chuyện với cha mẹ là điều cần được gìn giữ. Bởi điều đáng lo không hẳn là con hỏi AI trước khi hỏi bố mẹ mà là đến một lúc nào đó, dù có bao nhiêu băn khoăn, con cũng không còn muốn hỏi bố mẹ nữa.

Để điều ấy không xảy ra, cha mẹ không cần trở thành người thông thái hơn một cỗ máy. Họ cần trở thành những người mà con có thể tìm đến mà không phải sợ hãi, không cần che giấu cảm xúc và không lo bị phán xét.