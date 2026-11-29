Nỗi lo đè nặng nỗi đau

Ngày nhận tin bản thân mắc ung thư vú, chị H.T.H (25 tuổi, Hà Nội) suy sụp hoàn toàn. Thời điểm đó, chị cảm nhận cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng bất ngờ trong lần đi khám sức khỏe tổng quát trước ngày du học, chị nhận kết quả mắc ung thư biểu mô ống tuyến vú xâm lấn, giai đoạn 1A.

Các bác sĩ thực hiện một ca vi phẫu, trữ đông tinh trùng giữ cơ hội được làm cha sau nay cho bệnh nhi mắc ung thư xương.

Khối u ở giai đoạn mới, chị H được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó xạ trị. Xét nghiệm mẫu mô cho thấy thụ thể estrogen (ER) và progesterone (PR) đều dương tính, do đó chị còn phải điều trị nội tiết ít nhất 5 năm, có thể lâu hơn tùy tình trạng. Liệu pháp nội tiết giúp ngăn hormone kích thích tế bào ung thư, giảm nguy cơ bệnh tái phát.

Ở tuổi 25, chị đã có kế hoạch du học 2 năm, rồi sẽ kết hôn và có con trước tuổi 28. Thế nhưng với thời gian điều trị kéo dài, kế hoạch có thể phải lùi lại nhiều năm, có thể ảnh hưởng đến chuyện sinh sản. Chị được các bác sĩ tư vấn trữ noãn. Và quy trình trữ noãn phải hoàn tất sớm để không ảnh hưởng đến kế hoạch điều trị ung thư.

Với kết quả thu được 23 noãn trưởng thành đủ điều kiện trữ đông, đã tiếp thêm sức mạnh để chị H vững vàng, chuyên tâm vào hành trình điều trị.

"Tấm vé bảo hiểm" cho tương lai

Còn với bé trai N.T.K (13 tuổi) được chẩn đoán ung thư xương, đối diện với hành trình dài xạ trị. Tuy nhiên, với gia đình bệnh nhân, bên cạnh những khó khăn trong quá trình điều trị đó còn một nỗi lo khác là cậu bé có nguy cơ mất vĩnh viễn khả năng sinh sản.

Trước khi bước vào cuộc chiến cam go, cậu bé đã được các bác sĩ Khoa Nam học & Y học giới tính phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) trao một "tấm vé bảo hiểm" cho tương lai.

Bằng kỹ thuật vi phẫu mào tinh lấy tinh trùng (MESA), y bác sĩ đã giúp em trữ đông tinh trùng, giữ lại quyền làm cha trước những tác dụng phụ của hóa chất, xạ trị.

PGS. TS Phạm Cẩm Phương, Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hóa trị có thể làm suy giảm dự trữ buồng trứng, gây suy buồng trứng sớm ở phụ nữ; đồng thời ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh ở nam giới. Mức độ tác động phụ thuộc vào loại thuốc, liều lượng, thời gian điều trị cũng như độ tuổi và tình trạng sinh sản của người bệnh.

Tương tự, xạ trị cũng có thể gây tổn thương buồng trứng hoặc tinh hoàn. Nếu cơ quan sinh sản phải tiếp nhận liều tia xạ cao, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài, thậm chí mất chức năng sinh sản có thể xảy ra. Một số phẫu thuật điều trị ung thư liên quan trực tiếp đến buồng trứng, tinh hoàn, tử cung hoặc các cơ quan sinh sản khác cũng có thể làm giảm cơ hội có con.

TS. BS Nguyễn Thị Thu Phương, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ở nữ giới, đông lạnh noãn cho phép thu nhận và bảo quản noãn để sử dụng trong hỗ trợ sinh sản sau này. Đông lạnh phôi là phương pháp tạo phôi và lưu trữ để sử dụng khi điều kiện sức khỏe cho phép.

Với những trường hợp cần điều trị ung thư sớm hoặc không phù hợp để kích thích buồng trứng, đông lạnh mô buồng trứng có thể được cân nhắc. Một số người bệnh cũng có thể được xem xét phẫu thuật bảo tồn cơ quan sinh sản hoặc di chuyển buồng trứng ra khỏi vùng chiếu xạ.

Ở nam giới, đông lạnh tinh trùng trước điều trị là giải pháp phổ biến, giúp lưu giữ tinh trùng để phục vụ kế hoạch sinh con trong tương lai.

Tuy nhiên, không có phương pháp nào phù hợp với tất cả người bệnh. Bảo tồn khả năng sinh sản không đồng nghĩa với việc chắc chắn có con sau điều trị. Mọi quyết định cần đặt an toàn và hiệu quả điều trị ung thư lên hàng đầu.