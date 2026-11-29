RSV ở trẻ nhỏ có thể khởi phát với các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường nhưng nhanh chóng gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp. Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Mới đây, bệnh nhân H.T.L (sinh năm 2026) được gia đình đưa đến Đơn nguyên Khám chữa bệnh Tự nguyện, Bệnh viện đa khoa Hà Đông để thăm khám sau khi xuất hiện tình trạng sốt cao 39°C, ho nhiều, khò khè và quấy khóc. Trước đó, trẻ đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với RSV.

Qua thăm khám, BSCKI Nguyễn Ngọc Tú phát hiện phổi trẻ có ran phế quản, chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chụp X-quang phổi. Kết quả cho thấy trẻ đã có dấu hiệu viêm phổi. Bác sĩ lập tức chỉ định nhập viện để theo dõi và điều trị.

Việc gia đình chủ động đưa trẻ đến bệnh viện khi nhận thấy các biểu hiện bất thường đã giúp trẻ được đánh giá tình trạng hô hấp, phát hiện tổn thương phổi và xử trí kịp thời.

Bác sĩ bệnh viện đang thăm khám cho trẻ bị nhiễm RSV (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông)

Cảnh báo dấu hiệu RSV chuyển nặng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

RSV lây truyền chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp khi người nhiễm ho, hắt hơi; qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết hoặc các bề mặt, đồ vật có virus. Trẻ có thể nhiễm bệnh khi chạm tay vào vật dụng nhiễm virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Sau khi nhiễm RSV, trẻ thường có biểu hiện chảy nước mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, ho và sốt.

Ở một số trường hợp, virus gây tổn thương đường hô hấp dưới, khiến trẻ khò khè, thở nhanh hoặc khó thở, thậm chí dẫn đến viêm tiểu phế quản, viêm phổi.

Đáng lưu ý, triệu chứng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đôi khi không điển hình. Trẻ có thể chỉ bú kém, quấy khóc, ngủ ít hoặc giảm hoạt động. Những trẻ có nguy cơ diễn tiến nặng gồm trẻ sinh non, trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch.

Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ căn cứ vào mức độ sốt để đánh giá tình trạng bệnh mà cần quan sát cả nhịp thở, khả năng bú, ăn uống và mức độ tỉnh táo của trẻ. Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ sốt cao, ho nhiều, khò khè, bú kém, bỏ ăn, quấy khóc kéo dài hoặc mệt mỏi bất thường.

Đặc biệt, các dấu hiệu như thở nhanh, thở gắng sức, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi là cảnh báo trẻ có thể đang gặp khó khăn về hô hấp. Nếu trẻ khó thở rõ rệt, tím môi hoặc đầu chi, có cơn ngừng thở, li bì hoặc khó đánh thức, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay, không chờ bệnh tự thuyên giảm.

Bác sĩ khuyến cáo cách chăm sóc và phòng ngừa RSV ở trẻ nhỏ

Hiện nay, điều trị nhiễm RSV chủ yếu là điều trị hỗ trợ và xử trí triệu chứng tùy theo mức độ bệnh. Trẻ mắc bệnh nhẹ có thể được chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế; trường hợp viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc suy hô hấp có thể cần nhập viện để theo dõi và điều trị. Kháng sinh không có tác dụng đối với virus RSV, chỉ được sử dụng khi có nhiễm khuẩn kèm theo và theo chỉ định của bác sĩ.

Trong quá trình chăm sóc trẻ tại nhà, cha mẹ cần bảo đảm trẻ được bú mẹ, uống đủ nước phù hợp với độ tuổi; chia nhỏ cữ bú, bữa ăn nếu trẻ mệt hoặc ăn uống kém. Có thể vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý đúng cách theo hướng dẫn để giúp trẻ dễ thở hơn.

Khi trẻ sốt, cần theo dõi nhiệt độ và sử dụng thuốc hạ sốt đúng loại, đúng liều theo cân nặng. Không tự ý dùng kháng sinh, thuốc giảm ho, long đờm hoặc thuốc điều trị cảm cúm khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Để phòng ngừa RSV, gia đình cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ thường tiếp xúc; hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang ho, sốt, sổ mũi.

Người chăm sóc cần che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp và tránh hôn trẻ vào mặt, tay. Đồng thời, cần giữ môi trường sống thông thoáng, không khói thuốc lá, bảo đảm dinh dưỡng và giấc ngủ phù hợp cho trẻ.

RSV có thể khởi phát với những triệu chứng nhẹ nhưng diễn tiến nhanh ở một số trẻ, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ có bệnh nền. Do đó, cha mẹ không nên chủ quan, tự ý điều trị hoặc chờ đến khi trẻ mệt nhiều mới đưa đi khám.

Khi trẻ sốt cao, ho nhiều, khò khè, bú kém hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường về hô hấp, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Phát hiện sớm, theo dõi sát và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng và bảo vệ sức khỏe của trẻ.