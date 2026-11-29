Nội tạng động vật như gan, lòng, tim, dạ dày… là những món ăn quen thuộc, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này chứa hàm lượng cholesterol khá cao, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên và với số lượng lớn có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, từ đó gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nội tạng động vật từ lâu đã xuất hiện phổ biến trong bữa ăn của người Việt. Các món như lòng lợn, gan gà, tim, cật, óc động vật không chỉ được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn mà còn cung cấp một số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nội tạng động vật có thể cung cấp protein, sắt, vitamin A, vitamin B12, folate và nhiều vi chất khác. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thực phẩm cần được kiểm soát về lượng tiêu thụ, bởi một số loại chứa hàm lượng cholesterol và chất béo khá cao.

Cholesterol cao, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch

Một trong những lý do khiến việc ăn quá nhiều nội tạng động vật không có lợi cho sức khỏe là hàm lượng cholesterol cao.

Cholesterol là một loại chất béo cần thiết để cơ thể sản xuất hormone, vitamin D và cấu tạo màng tế bào. Tuy nhiên, khi lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là cholesterol LDL (thường được gọi là cholesterol xấu), nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa trong thành động mạch cũng tăng lên.

Các mảng xơ vữa hình thành do sự tích tụ cholesterol, chất béo và các thành phần khác trong thành mạch máu. Theo thời gian, chúng khiến lòng động mạch bị thu hẹp, làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan.

Nguy hiểm hơn, khi mảng xơ vữa bị nứt vỡ, cục máu đông có thể hình thành và gây tắc nghẽn mạch máu. Nếu tình trạng này xảy ra tại động mạch nuôi tim, người bệnh có thể bị nhồi máu cơ tim; nếu xảy ra tại mạch máu não, nguy cơ đột quỵ do thiếu máu não sẽ tăng lên.

Vì vậy, việc thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu cholesterol, trong đó có một số loại nội tạng động vật, kết hợp với chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, ít vận động và các yếu tố nguy cơ khác có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, cần lưu ý cholesterol trong thực phẩm không phải yếu tố duy nhất quyết định cholesterol trong máu. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào cơ địa, chế độ ăn tổng thể, tình trạng sức khỏe và lối sống của mỗi người.

Lòng lợn là món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, những người bị bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch hoặc có nguy cơ đột quỵ nên hạn chế các loại nội tạng giàu cholesterol này.

Không phải loại nội tạng nào cũng có giá trị dinh dưỡng giống nhau

Ngoài cholesterol, một số loại nội tạng còn chứa lượng lớn vitamin A và các vi chất. Chẳng hạn, gan động vật giàu vitamin A, sắt và vitamin B12. Tuy nhiên, ăn quá nhiều gan trong thời gian dài có thể khiến cơ thể hấp thụ dư thừa vitamin A, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai cần thận trọng với việc ăn gan động vật do hàm lượng vitamin A dạng retinol cao. Việc bổ sung quá mức vitamin A có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Bên cạnh đó, nội tạng động vật nếu không được kiểm soát nguồn gốc, bảo quản và chế biến đúng cách còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Ăn nội tạng thế nào để hạn chế nguy cơ sức khỏe?

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn nội tạng động vật khỏi thực đơn nếu không có chống chỉ định, nhưng cần kiểm soát tần suất và khẩu phần ăn.

Những người mắc rối loạn mỡ máu, cholesterol cao, bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch hoặc có nguy cơ đột quỵ nên hạn chế các loại nội tạng giàu cholesterol và tham khảo ý kiến bác sĩ về chế độ ăn phù hợp.

Đặc biệt, người cao tuổi, người thừa cân, béo phì, mắc bệnh tăng huyết áp hoặc đái tháo đường cần chú ý hơn đến việc kiểm soát chất béo trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người nên ưu tiên chế độ ăn cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây, các loại đậu, cá và ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế mỡ động vật, thực phẩm chiên rán và các món ăn chứa nhiều chất béo bão hòa.

Ngoài ra, duy trì vận động thể lực thường xuyên, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc lá và kiểm tra định kỳ các chỉ số mỡ máu cũng là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nội tạng động vật có thể là nguồn cung cấp một số chất dinh dưỡng, nhưng không nên vì sở thích ăn uống mà sử dụng quá thường xuyên. Một chế độ ăn đa dạng, điều độ và phù hợp với tình trạng sức khỏe mới là nền tảng giúp bảo vệ tim mạch lâu dài.