Khánh ngồi trên chiếc ghế xoay sau quầy, tay lật giở cuốn catalog linh kiện. Việc của anh gói gọn trong mùi nước xả vải và những giỏ quần áo phân loại. Bạn cũ thỉnh thoảng ghé tiệm, nhìn anh rồi tặc lưỡi ái ngại. Họ đều làm văn phòng máy lạnh, Khánh chỉ cười xòa. Anh vốn hiền, nghĩ gì cũng giữ trong lòng.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Trong số những người ái ngại ấy có Kiên. Lần nào đến, Kiên cũng thơm nức nước hoa, tay xách chiếc Macbook đời mới, đi xe xịn. Kiên hay đứng tựa cửa kính, nhìn dãy lồng giặt bằng nửa con mắt:

- Mày tính cả đời ngửi mùi mồ hôi của thiên hạ à? Thời buổi này phải là AI, phải là hệ sinh thái. Phải làm cái gì cho người ta nhắc tên chứ Khánh?

Khánh nhoẻn miệng cười, lẳng lặng lộn phải mấy cái túi áo. Anh biết Kiên giỏi thật. Nhưng mỗi người một lựa chọn, nếu ai cũng chọn làm văn phòng hết thì còn có ai làm việc tay chân?

***

Một chiều đông muộn, cửa kính tiệm giặt của Khánh bật mở. Hơi lạnh ùa vào, kéo theo mùi bùn đất sũng nước và cả mùi chua của chỗ nôn đã khô. Khánh ngẩng lên, suýt không nhận ra bạn mình. Chiếc áo phao hàng hiệu rách toạc một bên vai, bông trắng lòi ra dính đầy đất. Chân phải đi chiếc giày lấm lem, chân trái chỉ còn chiếc tất len thủng ngón, ngón cái tím bầm vì lạnh. Kiên ôm một bọc túi rác đen, đứng thở dốc, mắt dán xuống nền gạch mới lau dở.

Cậu loạng choạng đi về phía chiếc lồng giặt số 5, ngồi bệt xuống, lưng tựa vào cánh cửa, hai đầu gối co lên ngực như muốn thu mình lại cho nhỏ nhất. Khánh bước tới, lặng lẽ mở bọc nilon. Bên trong là vài bộ quần áo mặc dở, mấy cuốn sổ tay rách gáy và chiếc cúp thủy tinh “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” đã sứt mất một góc. Khánh nhét quần áo vào máy, đổ đầy một cốc nước giặt, đóng cửa cái “kịch” rồi bấm nút. Kiên ngồi đó, mắt dán vào vòng xoáy nước, đầu gục vào vách máy, thấy cả người mình rung theo nhịp động cơ.

Giọng cậu khản đặc, đứt quãng, lẫn trong tiếng máy:

- Ông Đạt... “nhà đầu tư” tao kể với mày hồi năm ngoái ấy, hứa rót năm tỷ vào công ty tao - Kiên nuốt khan - ông ấy bảo đợt đầu cần mua server với bản quyền phần mềm, mà công ty mới thành lập, ngân hàng không cho vay nếu không có người đứng ra bảo lãnh. Ông ấy nói vốn về trong tuần, bảo lãnh chỉ là thủ tục, ba tháng là xong. Tao tin rồi ký, đứng tên cá nhân bảo lãnh ba tỷ. Ngân hàng giải ngân xong, ông ấy chuyển hết sang công ty khác. Đêm qua, ông ấy đổi mật khẩu server, tao không vào được nữa. Mã nguồn tao viết ba năm, ông ấy bán sạch cho một bên khác rồi. Điện thoại ông tắt máy. Hợp đồng thì tao ký bảo lãnh, lão bốc hơi thì ngân hàng quay sang đòi tao. Ba tỷ, Khánh ạ. Chiều nay giấy tòa gửi tới...

Cậu im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

- Mày biết cái xe tao đi là xe thuê rồi đấy. Hai mươi lăm triệu một tháng, trả bằng tiền vay nóng. Cái Macbook tao cầm từ tuần trước, lấy tiền trả lãi. Bộ vest, đôi giày, đồng hồ... toàn đồ thuê, đồ trả góp, để đi gặp nhà đầu tư cho “ra dáng”. Nợ tiền trọ ba tháng rồi mà tối nào tao cũng đăng ảnh đi cà phê, đi tiệc, ngồi bàn gọi vốn. Người ta bảo “startup phải đóng vai thành công thì mới có người tin”, tao tin thật. Ông Đạt nhìn tao là biết ngay tao thèm được tin tưởng đến mức nào. Tối nay về thấy ổ khóa mới, đồ bị vứt ngoài cầu thang thoát hiểm. Điện thoại hết pin. Danh bạ hai nghìn người mà tao chẳng biết gọi ai. Gọi về quê thì ông bà tăng xông mà chết mất, tao nói với ông bà là tao làm giám đốc cơ mà. Trắng tay rồi... trắng tay thật rồi...

Kiên cấu mạnh vào đùi, như muốn tự đánh thức mình khỏi cơn ác mộng. Từ “ngôi sao công nghệ” rơi xuống vũng bùn chỉ trong hơn chục giờ đồng hồ, hỏi ai mà không gục. Khánh đứng bên quầy, không nói gì. Anh biết lúc này mọi lời khuyên đều là xúc phạm với một người đang trắng tay. Anh quay vào góc bếp, bật chiếc bếp cồn mini. Ngọn lửa xanh bùng lên, át bớt mùi hóa chất. Anh thả vào nồi nhôm vắt mì tôm, vài miếng đậu phụ và nắm rau muống. Mùi mì thơm lan ra, nghi ngút khói. Khánh bê nồi đặt xuống bàn gỗ, kéo chiếc ghế đẩu nhựa, đẩy đôi đũa về phía bạn:

- Ăn đi. Cẩn thận nóng.

Kiên nhìn nồi mì, khói làm nhòe cả gương mặt hốc hác. Cậu cầm đũa bằng bàn tay vẫn còn run, gắp một vắt lớn nhét đầy miệng, nhai ngấu nghiến như người sắp chết đói. Đến miếng thứ ba, cậu khựng lại. Sợi mì nóng hổi chạm vào cái miệng đã tê đi vì lạnh, vị ngọt mặn của nước xúp tràn lên đầu lưỡi. Nó ấm quá. Cái ấm hiếm hoi giữa một đêm đông mà cả thế giới như đã quay lưng với cậu.

Kiên buông đũa, gục đầu xuống hai đầu gối. Hai vai cậu run lên. Tiếng khóc vỡ ra từ kẽ tay, ban đầu chỉ là vài tiếng nấc cụt lủn, sau đó thành những tiếng nức nở. Cậu khóc cho ba năm thức trắng bên bàn phím, khóc cho những mộng tưởng đổ sập, khóc cho những người ngày trước nâng ly chúc tụng, nay thấy hoạn nạn liền khóa máy, đổi số. Khánh để mặc bạn khóc. Anh kéo ghế ngồi cạnh, không an ủi, chỉ thỉnh thoảng đứng dậy chỉnh lại lửa cho nồi mì khỏi nguội.

Hơn nửa tiếng sau, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn tiếng chiếc máy số 5 chuyển sang chu trình sấy. Luồng hơi nóng thoát ra qua khe thông gió, sưởi ấm khoảng sàn quanh chân hai người. Kiên ngẩng lên, mặt nhem nhuốc nước mắt, đưa tay áo quệt ngang mũi, trông vụng về như đứa trẻ. Cậu không dám nhìn Khánh. Mãi sau mới lí nhí:

- Hồi trước... tao nói mày mấy câu...

- Mì nở hết rồi - Khánh đẩy nồi lại gần - ăn nốt đi.

Kiên cúi xuống, ăn tiếp. Lần này cậu ăn chậm.

Trong lồng kính, quần áo đã sạch bong. Khánh vào gian kho nhỏ phía sau, ôm ra chiếc chăn dạ cũ thơm mùi nắng cùng đôi dép nhựa cỡ lớn màu xanh sẫm, đặt cạnh bạn:

- Đêm nay ngủ ở ghế băng đi. Máy sấy chạy suốt đêm, ấm lắm.

Kiên nhìn đôi dép, nhìn chiếc lồng số 5 đang chạy những phút cuối của chu trình sấy. Cậu không nói gì thêm, chậm rãi xỏ bàn chân sưng đỏ vào dép, kéo chăn đắp ngang ngực, tựa đầu lên chiếc ba lô cũ rồi nhắm mắt. Tiếng rầm rì của những chiếc máy chạy xuyên đêm, lạ thay, lúc này không còn đáng ghét.

***

Ba tháng sau, vào một ngày chủ nhật, Kiên quay lại cửa tiệm, tay xách hai ly cà phê sữa đá mua ở đầu ngõ, đưa cho Khánh một ly. Hôm nay, cậu mặc áo thun xám, quần kaki ngắn, chân đi đôi giày thể thao cũ nhưng dây buộc ngay ngắn. Mái tóc bù xù ngày trước đã cắt gọn, để lộ vầng trán cao, khuôn mặt đã có lại chút da thịt. Khánh ngẩng khỏi đống hóa đơn tiền điện, hút một ngụm lớn, đá viên kêu lách cách.

- Vụ kia sao rồi? - Anh hỏi, mắt vẫn nhìn tờ hóa đơn.

- Luật sư bảo còn kéo dài - Kiên nhún vai - tao với bên kia thỏa thuận trả dần, mỗi tháng một ít. Tính ra chắc mất mười năm.

- Mười năm thì mười năm.

- Ừ, mười năm.

Kiên cười. Điện thoại trên quầy bỗng sáng lên, hiện một dòng tin về công ty cũ. Cậu liếc qua, rồi úp màn hình xuống mặt gỗ nhưng không đọc đến.

- Tuần trước tao gọi về quê rồi. Mẹ tao khóc còn bố tao thì chửi một trận té tát. Xong bố tao bảo cuối tháng bố mẹ lên.

Cậu không còn đứng tựa cửa với vẻ xa cách như xưa. Kiên đi vòng ra sau quầy, cúi người vác một bao tải quần áo nhà hàng vừa ký gửi, nặng chừng hai chục ký. Đổ đồ ra sàn, tay cậu thoăn thoắt: Đồ màu một giỏ, đồ trắng một giỏ, lộn phải từng túi áo xem khách có quên tiền hay vật gì không. Xong xuôi, cậu ra góc tiệm, lấy chân đá nhẹ vào chân đế chiếc lồng giặt số 2:

- Cái số 2 này rơ ổ bi rồi. Hôm nay lúc vắt tốc độ cao nó kêu như bò rống, rung cả góc tường. Tuần sau rảnh, tao rã ra thay vòng bi. Hôm trước, tao tra sơ đồ cấu tạo dòng này rồi, dễ ợt.

Khánh bật cười, nhìn tấm lưng áo đẫm mồ hôi của anh cựu kỹ sư phần mềm từng chỉ biết gõ phím:

- Khá khen anh kỹ sư, giờ tai thính hơn cả thợ máy rồi đấy.

Kiên nhìn bạn, nhoẻn miệng cười. Nụ cười không còn nét gồng mình của những buổi gọi vốn, mà nhẹ nhàng, bình thản. Cậu với chiếc giẻ lau, thấm chút nước lau kính, cúi xuống tỉ mỉ làm sạch những vệt vân tay trên mặt kính tròn của chiếc lồng giặt số 5.

Tuần sau, chiếc lồng giặt số 2 được Kiên siết lại từng con ốc. Khi nó chuyển sang chu trình vắt, quay tít, trong tiệm chỉ còn tiếng nước chảy và hơi thở đều của những cỗ máy. Nó chạy êm lạ thường, không còn một tiếng động thừa nào...