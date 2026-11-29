Nỗi ám ảnh khiến người mẹ 8 năm mới dám sinh con tiếp

Trong hơn 10 năm điều trị tắc tia sữa, viêm tuyến sữa và áp-xe vú, BS. Nguyễn Hoàng Nam từng gặp không ít trường hợp phụ nữ phải trải qua những đau đớn, tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần khi nuôi con bằng sữa mẹ.

BS. Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ tại Ngày hội "Sữa mẹ Diệu kỳ". Ảnh: Uông Ngọc

Chia sẻ tại Ngày hội “Sữa mẹ diệu kỳ” 2026, bác sĩ nhớ lại trường hợp một người mẹ phải mất 8 năm mới dám sinh con tiếp vì ám ảnh với tình trạng áp-xe vú từng gặp phải sau lần sinh trước. Người mẹ ấy không sợ sinh nở mà sợ phải trải qua những đau đớn do áp-xe vú một lần nữa.

Theo BS. Nguyễn Hoàng Nam, trong thực tế điều trị, ông từng gặp nhiều trường hợp người mẹ phải can thiệp điều trị áp-xe vú khi con mới đầy tháng. Thay vì tận hưởng niềm vui trong những ngày đầu làm mẹ, họ phải đối mặt với những cơn đau, nguy cơ để lại sẹo, rò sữa và gián đoạn hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Một trong những nguyên nhân đáng lưu ý là nhiều phụ nữ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về chăm sóc bầu ngực, phòng ngừa và nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình cho con bú.

Phân biệt cương sữa sinh lý, tắc tia sữa và viêm tuyến sữa

Theo BS. Nguyễn Hoàng Nam, tắc tia sữa có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những ngày đầu sau sinh đến khi trẻ đã hơn một tuổi, thậm chí ba tuổi. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn, tình trạng này có thể xuất hiện với những biểu hiện khác nhau.

Thông thường, khoảng 3-5 ngày sau sinh, khi lượng sữa tăng lên, người mẹ có thể gặp tình trạng cương sữa sinh lý. Hai bầu ngực có cảm giác căng nhẹ nhưng trẻ vẫn có thể ngậm bắt vú và bú được. Tình trạng này thường giảm dần sau một thời gian ngắn. Trong khi đó, khi gặp tình trạng tắc tia sữa, người mẹ có thể cảm nhận rõ những vùng cứng, đau tức ở bầu ngực. Ngay cả sau khi cho trẻ bú hoặc sử dụng máy hút sữa, những vùng cứng này vẫn chưa được cải thiện.

Các mẹ bầu và bà mẹ đang nuôi con nhỏ tham dự Ngày hội “Sữa mẹ diệu kỳ” 2026. Ảnh: Uông Ngọc

Ở giai đoạn đầu sau sinh, tình trạng căng tức có thể xuất hiện ở cả hai bầu ngực. Trong những tháng tiếp theo, tắc tia sữa thường biểu hiện ở một vùng nhất định trên bầu ngực. Đáng lưu ý, nhiều bà mẹ dễ nhầm lẫn giữa tắc tia sữa thông thường và viêm tuyến sữa.

BS. Nguyễn Hoàng Nam cho biết, khi bị viêm tuyến sữa, người mẹ có thể xuất hiện các triệu chứng toàn thân tương tự như khi bị cảm cúm, bao gồm sốt, ớn lạnh, mệt mỏi và đau nhức cơ thể. Đồng thời, một vùng trên bầu ngực có thể sưng, đau, tăng nhạy cảm khi chạm vào, kèm theo tình trạng lượng sữa giảm bất thường. Có những trường hợp người mẹ cho rằng mình bị cảm trước, sau đó mới bị tắc tia sữa, trong khi những biểu hiện này có thể liên quan đến cùng một tình trạng viêm tuyến sữa.

Bác sĩ cũng lưu ý không phải mọi khối cứng xuất hiện ở bầu ngực đều là tắc tia sữa. Một số bệnh lý khác như nang sữa, u nang hay nhân xơ cũng có thể khiến người mẹ sờ thấy khối bất thường. Vì vậy, nếu phát hiện khối cứng kéo dài hoặc có những biểu hiện bất thường, phụ nữ nên được thăm khám để xác định nguyên nhân, tránh tự ý tác động lên bầu ngực.

Day bóp càng mạnh, tia sữa càng dễ thông?

Khi phát hiện bầu ngực căng cứng, đau tức, tâm lý chung của nhiều bà mẹ là muốn nhanh chóng làm tan những cục cứng để sữa có thể thoát ra ngoài.

Không ít người tìm đến các dịch vụ thông tắc tia sữa tại nhà, sử dụng thiết bị massage rung hoặc áp dụng những động tác day, ấn, bóp mạnh với hy vọng giải quyết tình trạng tắc nghẽn. Tuy nhiên, theo BS. Nguyễn Hoàng Nam, đây là một trong những sai lầm cần tránh.

BS. Nguyễn Hoàng Nam cảnh báo những sai lầm khi thông tắc tia sữa. Ảnh: Uông Ngọc

“Tất cả các phương pháp mà gây đau đớn thêm cho bầu ngực thì đều là phương pháp sai”, bác sĩ nhấn mạnh.

Việc dùng lực mạnh tác động lên vùng ngực đang căng đau không những không giúp giải quyết hiệu quả tình trạng tắc tia sữa mà còn có thể gây tổn thương mô, làm tăng tình trạng sưng nề và khiến người mẹ đau đớn hơn. Thay vì cố gắng dùng lực để làm tan các vùng cứng, người mẹ cần chú ý đến tình trạng thực tế của bầu ngực, kiểm tra những tổn thương ở đầu vú và lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp.

Một sai lầm khác được bác sĩ đề cập là sử dụng máy hút sữa với lực hút quá lớn. Nhiều bà mẹ cho rằng lực hút càng mạnh thì lượng sữa lấy ra càng nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng máy hút sữa không phù hợp có thể khiến đầu vú bị đau, phồng rộp hoặc tổn thương, gây thêm khó khăn trong quá trình cho con bú.

Hơn nữa, BS. Nguyễn Hoàng Nam cũng cảnh báo thói quen chườm nóng bất cứ khi nào bầu ngực xuất hiện tình trạng căng đau. Theo bác sĩ, việc chườm nóng hay chườm lạnh cần được cân nhắc tùy theo tình trạng cụ thể. Khi bầu ngực đang sưng, viêm, phù nề hoặc đỏ, chườm nóng có thể khiến tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn. Người mẹ không nên áp dụng máy móc một phương pháp cho mọi biểu hiện bất thường ở bầu ngực, đặc biệt khi chưa xác định được nguyên nhân gây đau.

Đừng để những kinh nghiệm truyền miệng làm chậm quá trình điều trị

Bên cạnh các biện pháp tác động trực tiếp lên bầu ngực, nhiều phụ nữ sau sinh còn tìm đến những phương pháp dân gian như sử dụng lá cây, thảo dược hoặc các loại nước uống được cho là có tác dụng thông tắc tia sữa. Trong đó, bồ công anh là một trong những loại thảo dược được nhiều bà mẹ truyền tai nhau sử dụng để phòng ngừa và xử lý tắc tia sữa.

Các mẹ bầu và bà mẹ đang nuôi con nhỏ tham dự Ngày hội “Sữa mẹ diệu kỳ” 2026. Ảnh: Uông Ngọc

Tuy nhiên, BS. Nguyễn Hoàng Nam lưu ý rằng bồ công anh không phải là thuốc bổ. Việc tự ý sử dụng thường xuyên, kéo dài mà không có hướng dẫn chuyên môn là điều không nên. Đặc biệt, khi người mẹ đã xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ viêm tuyến sữa, việc tiếp tục tự xử lý tại nhà bằng những kinh nghiệm truyền miệng có thể làm chậm quá trình thăm khám và điều trị. Nếu không được xử lý kịp thời, viêm tuyến sữa có thể tiến triển thành áp-xe vú, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn, thậm chí phải thực hiện các thủ thuật dẫn lưu ổ áp-xe.

Theo BS. Nguyễn Hoàng Nam, nếu tình trạng đau tức, khối cứng ở bầu ngực không cải thiện sau khoảng một ngày, người mẹ nên tìm đến bác sĩ để được thăm khám, xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp. Đối với những trường hợp xuất hiện sốt, ớn lạnh, vùng ngực sưng đỏ, đau tăng lên hoặc cơ thể mệt mỏi rõ rệt, người mẹ cần được thăm khám sớm, không nên cố gắng chịu đựng hay chờ đợi tình trạng tự thuyên giảm.

Việc sử dụng thuốc, bao gồm thuốc kháng sinh trong trường hợp có nhiễm khuẩn, cần tuân theo chỉ định của bác sĩ. Người mẹ cũng không nên tự ý ngừng cho con bú chỉ vì lo lắng về việc điều trị.

Chủ động phòng ngừa tắc tia sữa ngay từ khi mang thai

Theo BS. Nguyễn Hoàng Nam, việc chăm sóc bầu ngực không nên đợi đến khi người mẹ bắt đầu cho con bú mà cần được quan tâm ngay từ trong thai kỳ. Phụ nữ mang thai nên vệ sinh bầu ngực nhẹ nhàng, hạn chế sử dụng các loại xà phòng, chất tẩy rửa mạnh có thể khiến vùng da đầu vú bị khô, nứt nẻ, đồng thời lựa chọn áo ngực có kích thước phù hợp, tránh gây chèn ép bầu ngực.

Sau khi sinh, người mẹ nên cho trẻ bú sớm nhất có thể khi điều kiện sức khỏe của cả mẹ và bé cho phép. Việc cho trẻ bú sớm không chỉ giúp trẻ tiếp nhận nguồn sữa non quý giá mà còn hỗ trợ kích thích phản xạ xuống sữa, thiết lập quá trình tiết sữa của cơ thể. Đối với những trường hợp trẻ chưa thể bú trực tiếp, chẳng hạn như trẻ sinh non hoặc gặp khó khăn khi ngậm bắt vú, người mẹ có thể tham khảo ý kiến của nhân viên y tế về phương pháp vắt, hút sữa phù hợp. Trong quá trình nuôi con, các bà mẹ cần chú ý duy trì việc cho trẻ bú theo nhu cầu, sử dụng máy hút sữa đúng cách và tránh những thay đổi đột ngột trong thói quen cho bú, hút sữa.

Bác sĩ cũng khuyến khích người mẹ hình thành thói quen quan sát, kiểm tra nhẹ nhàng bầu ngực để kịp thời phát hiện những vùng căng cứng, đau tức hoặc các dấu hiệu bất thường. Quan trọng hơn, phụ nữ sau sinh cần được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe, nhận biết những dấu hiệu cảnh báo và biết khi nào cần tìm đến sự hỗ trợ của người có chuyên môn.

Tắc tia sữa không nên trở thành nỗi ám ảnh khiến người mẹ sợ hãi mỗi khi cho con bú, càng không nên là lý do khiến phụ nữ phải chịu đựng những đau đớn kéo dài. Bởi hành trình nuôi con bằng sữa mẹ chỉ thực sự trọn vẹn khi không chỉ em bé được nuôi dưỡng khỏe mạnh mà người mẹ cũng được chăm sóc, bảo vệ và đồng hành đúng cách./.