Rau dền có tính mát, vị ngọt và công dụng thanh nhiệt hiệu quả. Dưới góc nhìn của dinh dưỡng hiện đại, loại rau này còn gây bất ngờ hơn bởi hàm lượng vitamin và khoáng chất vượt trội so với nhiều loại rau xanh khác. Việc bổ sung rau dền vào chế độ ăn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như:

Là nguồn cung cấp sắt và bổ máu tự nhiên

Rau dền được mệnh danh là "vị thuốc bổ máu" từ thiên nhiên nhờ hàm lượng sắt cực kỳ dồi dào. So với các loại rau lá xanh khác, sắt trong rau dền dễ hấp thụ hơn, giúp tăng cường sản sinh hemoglobin và tế bào hồng cầu.

Ăn rau dền hỗ trợ điều trị thiếu máu giúp cải thiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt do thiếu sắt. Đây là thực phẩm lý tưởng cho phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi sinh.

Chứa kali và magie tốt cho tim mạch, huyết áp

Tương tự như các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng khác, rau dền chứa lượng kali và magie ấn tượng, hai khoáng chất then chốt cho hệ tim mạch.

Rau dền giúp ổn định huyết áp nhờ kali giúp giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và suy tim. Các chất xơ hòa tan trong rau dền giúp liên kết với chất béo trong hệ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải cholesterol xấu ra khỏi cơ thể.

Chứa canxi tốt cho xương khớp

Ảnh minh họa.

Rau dền là một trong những loại rau có hàm lượng canxi cao nhất, thậm chí cao gấp 2 - 3 lần so với rau cải bó xôi. Canxi kết hợp với các khoáng chất khác trong rau dền giúp tăng mật độ xương, bảo vệ khớp, giảm loãng xương và nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi. Rau dền là món ăn tốt cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển thể chất, phát triển chiều cao.

Hỗ trợ tiêu hóa

Nhờ đặc tính nhuận tràng và hàm lượng chất xơ dồi dào, rau dền là giải pháp hữu hiệu cho những người gặp vấn đề về đường ruột.

Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua hệ tiêu hóa từ đó ngăn ngừa táo bón. Các hoạt chất chống oxy hóa trong rau dền hỗ trợ thải độc gan, làm mát cơ thể và giảm tình trạng mụn nhọt, rôm sảy do nóng trong.

Giàu vitamin và chất chống oxy hóa tăng cường hệ miễn dịch

Rau dền chứa một lượng lớn vitamin C, A và các hợp chất flavonoid có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin C nâng cao đề kháng, thúc đẩy sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Hàm lượng vitamin A và các carotenoid giúp nuôi dưỡng võng mạc, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Ảnh minh họa.

Dù có nhiều lợi ích nhưng nếu sử dụng không đúng, rau dền có thể gây ra một số tác hại cho cơ thể. Dưới đây là 2 điều bạn nên lưu ý khi ăn rau dền:

Không nên ăn thường xuyên

Dù rau dền có nhiều lợi ích, nhưng ăn với số lượng lớn mỗi ngày có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng. Hàm lượng oxalat và nitrat trong rau có thể khiến thận quá tải, cản trở sự hấp thu các khoáng chất như kẽm và canxi.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên luân phiên sử dụng nhiều loại rau xanh khác nhau thay vì chỉ ăn một loại duy nhất. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ), tiêu thụ quá mức rau giàu nitrat có thể gây vấn đề với người có chức năng thận yếu hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Quốc tế chỉ ra rằng rau dền sống chứa hàm lượng oxalat cao, có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu khoáng chất và gây ra các vấn đề đường tiết niệu nếu ăn nhiều. Bởi vậy, bạn nên nấu chín loại rau này rồi mới ăn.

Không nên hâm nóng nhiều lần

Hâm lại rau dền nhiều lần có thể dẫn đến sự chuyển hóa nitrat trong rau thành nitrit, một hợp chất gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, do rau dền có tính hàn mạnh, những người đang bị tiêu chảy hoặc người có cơ địa thể hàn nên hạn chế sử dụng. Bên cạnh đó, do rau dền chứa nhiều canxi, người bị sỏi thận nên ăn với lượng vừa phải.