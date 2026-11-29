Nhiều người có thói quen ăn uống khi thức ăn còn nóng. Theo China Times, bác sĩ ngoại tổng quát Hoàng Sĩ Duy, Giám đốc Bệnh viện Trung khu thuộc Hệ thống y tế Thụy Truyền (Đài Loan, Trung Quốc), cảnh báo việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản lặp đi lặp lại, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), đồ uống có nhiệt độ trên 65 độ C được xếp vào nhóm tác nhân có thể gây ung thư. Bác sĩ khuyến cáo mọi người đặc biệt lưu ý 5 thói quen ăn uống dưới đây.

Ăn ngay khi thức ăn vừa được dọn lên bàn

Theo bác sĩ Hoàng Sĩ Duy, thực phẩm quá nóng có thể liên tục gây bỏng niêm mạc thực quản. Khi lớp niêm mạc vừa bị tổn thương lại phải tự phục hồi, tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến viêm mạn tính, làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào ác tính.

Thích uống trà và cà phê nóng bỏng

Nhiều người có thói quen uống đồ nóng khi trời lạnh vì cho rằng cách này giúp giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng Sĩ Duy cảnh báo chất lỏng có nhiệt độ quá cao khi đi qua thực quản sẽ trực tiếp tác động lên niêm mạc, mức độ tổn thương không kém thực phẩm nóng.

Thói quen uống đồ quá nóng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Ảnh: Unsplash.

Ăn lẩu ngay khi vừa nhấc thức ăn khỏi nồi

Bác sĩ cho biết thực phẩm vừa được vớt ra từ nồi nước lẩu đang sôi có thể có nhiệt độ vượt xa ngưỡng mà cơ thể chịu đựng được. Vì vậy, sau khi gắp thức ăn ra khỏi nồi, mọi người nên chờ vài giây để món ăn nguội bớt trước khi đưa vào miệng, tránh gây tổn thương thực quản.

Thổi vài lần rồi cho rằng thức ăn đã nguội

Bác sĩ Hoàng Sĩ Duy nhắc nhở việc thổi thức ăn chỉ giúp giảm nhiệt độ phần bề mặt, trong khi bên trong vẫn có thể rất nóng. Nhiều trường hợp bỏng xảy ra ngay ở miếng ăn mà mọi người tưởng rằng đã nguội. Do đó, không nên đánh giá nhiệt độ thực phẩm chỉ qua cảm giác hoặc vẻ ngoài sau khi thổi vài lần.

Kết hợp hút thuốc, uống rượu và nhai trầu cau

Thói quen ăn uống khi còn nóng kết hợp với hút thuốc, uống rượu và nhai trầu cau có thể làm gia tăng tác động có hại đối với thực quản. Bác sĩ Hoàng Sĩ Duy nhấn mạnh đây đều là những yếu tố liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản. Khi nhiều thói quen này cùng tồn tại, mọi người càng cần cảnh giác và chủ động thay đổi để bảo vệ sức khỏe.