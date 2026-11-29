Mẹ nhiều sữa, ít sữa có phải do cơ địa?

Sau khi sinh con, một trong những nỗi lo thường trực của nhiều bà mẹ là liệu mình có đủ sữa cho con bú hay không. Có người có nguồn sữa dồi dào, thậm chí có thể trữ đông để sử dụng trong nhiều ngày, nhưng cũng có người dù cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn sữa cho con.

Chia sẻ tại tọa đàm “Giọt sữa vàng cho 6 tháng đầu đời”, trong khuôn khổ Ngày hội “Sữa mẹ diệu kỳ 2026”, PGS.TS.BS. Phạm Văn Phú, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng nhi khoa, Đại học Y Hà Nội, cho biết một trong những băn khoăn phổ biến của các bà mẹ sau sinh là cảm giác chưa có sữa hoặc không đủ sữa cho con bú. Chương trình được tổ chức với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cùng sự đồng hành của Công ty TNHH MOMTECH và hai thương hiệu đến từ Hàn Quốc là IMANI, Mamanova.

PGS.TS.BS. Phạm Văn Phú, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng nhi khoa, Đại học Y Hà Nội chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Uông Ngọc

Theo PGS.TS.BS. Phạm Văn Phú, trong những ngày đầu sau sinh, lượng sữa non được tiết ra tương đối ít. Tuy nhiên, đây là nguồn dinh dưỡng quý giá, giàu các thành phần miễn dịch, phù hợp với nhu cầu của trẻ sơ sinh. Vì vậy, việc thấy bầu ngực còn mềm hoặc lượng sữa tiết ra chỉ vài giọt không đồng nghĩa với việc người mẹ chưa có sữa hay không đủ khả năng nuôi con bằng sữa mẹ.

Để lý giải tầm quan trọng của việc cho trẻ bú sớm, chuyên gia ví lần bú đầu tiên của trẻ giống như thao tác bật công tắc điện, đánh thức hệ thống tạo sữa trong cơ thể người mẹ và thúc đẩy quá trình sản xuất sữa. Việc cho trẻ bú trong vòng một giờ đầu sau sinh, khi điều kiện sức khỏe của mẹ và bé cho phép, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thiết lập nguồn sữa.

PGS.TS.BS. Phạm Văn Phú nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ và trạng thái tinh thần đối với phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Ảnh: Uông Ngọc

Theo chuyên gia, quá trình sản xuất sữa mẹ hoạt động theo nguyên tắc cung - cầu. Khi trẻ bú thường xuyên và hiệu quả, cơ thể người mẹ nhận được tín hiệu kích thích sản xuất sữa để đáp ứng nhu cầu của trẻ. Ngược lại, nếu trẻ ít bú hoặc bú không hiệu quả, nguồn sữa có thể giảm theo thời gian.

Vì vậy, nếu người mẹ vội vàng bổ sung sữa công thức chỉ vì cảm thấy mình ít sữa, trẻ có thể giảm nhu cầu bú mẹ. Khi sự kích thích từ các cữ bú giảm đi, nguồn sữa mẹ cũng có thể giảm theo. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi trẻ đều không cần bổ sung sữa công thức. Trong những trường hợp cần thiết, cha mẹ nên tham khảo ý kiến của nhân viên y tế để bảo đảm trẻ được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Bên cạnh việc cho trẻ bú sớm, PGS.TS.BS. Phạm Văn Phú cũng lưu ý các bà mẹ không nên nóng vội cắt cữ bú đêm khi trẻ còn quá nhỏ, cần tôn trọng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong từng giai đoạn phát triển.

Đối với những mẹ sử dụng máy hút sữa, chuyên gia khuyến khích điều chỉnh lượng sữa hút phù hợp với nhu cầu của con, thay vì cố gắng tạo ra nguồn sữa quá dư thừa, gây thêm áp lực cho bản thân.

Cùng phân tích về cơ chế sản xuất sữa mẹ, BS. Nguyễn Hoàng Nam, chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm điều trị tắc tia sữa, xử lý viêm, áp-xe, cho biết việc duy trì hoạt động bú mẹ hoặc lấy sữa ra khỏi bầu ngực phù hợp có vai trò quan trọng đối với khả năng tiết sữa.

BS. Nguyễn Hoàng Nam - chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm điều trị tắc tia sữa, xử lý viêm, áp-xe, cho biết quá trình sản xuất sữa mẹ hoạt động theo nguyên tắc cung - cầu. Ảnh: Uông Ngọc

Theo BS. Nguyễn Hoàng Nam, không thể phủ nhận vai trò của yếu tố cơ địa. Một số vấn đề như tuyến vú kém phát triển, tiền sử phẫu thuật ngực, tổn thương ở tuyến vú hay các bệnh lý liên quan đến nội tiết cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất sữa. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, áp lực tâm lý sau sinh và thiếu sự quan tâm từ gia đình cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa.

Trong một số trường hợp, trẻ gặp khó khăn khi bú trực tiếp do sinh non, mắc bệnh hoặc có bất thường ở vùng miệng, người mẹ có thể sử dụng các dụng cụ hỗ trợ hút sữa phù hợp để duy trì nguồn sữa.

Vì vậy, thay vì mặc định bản thân có cơ địa ít sữa, người mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Nếu đã áp dụng những biện pháp phù hợp nhưng nguồn sữa vẫn không được cải thiện, mẹ nên tìm đến các bác sĩ, chuyên gia để được tư vấn và hỗ trợ.

Có nhất thiết phải ăn móng giò, đu đủ để lợi sữa?

Móng giò hầm đu đủ, thịt nạc, canh rau ngót hay những món ăn chế biến cùng nghệ từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong thực đơn ở cữ của nhiều phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng, việc lặp đi lặp lại những món ăn này trong suốt nhiều tháng cũng khiến không ít bà mẹ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí áp lực mỗi khi đến bữa ăn.

Chia sẻ từ trải nghiệm của bản thân, chị Lê Hoài Quyên (Mẹ Sâu) cho biết trong lần đầu làm mẹ cách đây gần 11 năm, chị từng trải qua thời gian kiêng cữ kéo dài 3 tháng 10 ngày với thực đơn khá đơn điệu.

“Thật sự là em rất là khủng hoảng và em rất là áp lực trong cái 3 tháng 10 ngày đấy”, Mẹ Sâu chia sẻ.

Ở những lần sinh con sau, khi được các bác sĩ và nhân viên y tế tư vấn về dinh dưỡng, chị đã thay đổi quan niệm, lựa chọn thực đơn đa dạng hơn, không còn bó buộc bản thân trong những món ăn ở cữ truyền thống.

Chị Lê Hoài Quyên (Mẹ Sâu) chia sẻ những trải nghiệm trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ tại tọa đàm. Ảnh: Uông Ngọc

Cũng trong lần đầu làm mẹ, dù gặp không ít bỡ ngỡ khi cho con bú, Mẹ Sâu từng có nguồn sữa dồi dào đến mức có thể chia sẻ cho những em bé có mẹ gặp khó khăn về nguồn sữa. Tuy nhiên, ở những lần sinh con tiếp theo, chị lại không thể duy trì việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ như mong muốn.

Những trải nghiệm khác nhau qua mỗi lần sinh nở cho thấy hành trình nuôi con bằng sữa mẹ không phải lúc nào cũng giống nhau, ngay cả đối với cùng một người mẹ.

Dưới góc độ dinh dưỡng, PGS.TS.BS. Phạm Văn Phú cho rằng những món ăn lợi sữa truyền thống có thể được đưa vào thực đơn sau sinh, song không phải bà mẹ nào cũng cần áp dụng. Điều quan trọng hơn cả là bảo đảm chế độ ăn đầy đủ, cân đối và đa dạng.

Quá trình tạo sữa đòi hỏi cơ thể người mẹ tiêu hao một lượng năng lượng đáng kể. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp các thực phẩm giàu chất đạm như thịt, cá, trứng với nguồn chất bột đường từ cơm, ngũ cốc và chất béo phù hợp. Bên cạnh đó, mẹ nên tăng cường rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin và khoáng chất, đồng thời chú trọng các thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe của bản thân trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh việc chăm sóc dinh dưỡng cho người mẹ cần được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị mang thai, trong suốt thai kỳ và tiếp tục duy trì sau sinh, nhằm bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Muốn con có nguồn sữa tốt, đừng quên chăm sóc người mẹ

Đằng sau mỗi cữ bú của trẻ là những đêm thức giấc, những lần hút sữa, những bữa ăn vội vàng và cả những lo lắng mà không phải người mẹ nào cũng dễ dàng chia sẻ. Nhiều phụ nữ sau sinh dành phần lớn thời gian để chăm sóc con mà quên mất rằng chính mình cũng cần được chăm sóc, nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.

Theo BS. Nguyễn Hoàng Nam, bên cạnh việc cho trẻ bú đúng cách, một tinh thần thoải mái, sự quan tâm và hỗ trợ từ những người xung quanh cũng góp phần giúp người mẹ duy trì quá trình tiết sữa thuận lợi hơn.

Đồng quan điểm, PGS.TS.BS. Phạm Văn Phú nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ và trạng thái tinh thần đối với phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Người mẹ cần được tạo điều kiện để ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và giảm bớt những áp lực trong cuộc sống.

Sự đồng hành ấy đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ: người chồng chủ động chia sẻ công việc chăm con, người thân chuẩn bị một bữa ăn đủ chất, giúp mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi hay đơn giản là lắng nghe thay vì đưa ra những lời so sánh, trách móc. Nuôi con bằng sữa mẹ là một hành trình cần kiến thức, sự kiên nhẫn và tình yêu thương, nhưng không nên trở thành thước đo để đánh giá một người mẹ.

Bởi để trẻ được chăm sóc và phát triển khỏe mạnh ngay từ những tháng đầu đời, trước hết, người mẹ cũng cần được khỏe mạnh, được yêu thương và được chăm sóc đúng cách./.