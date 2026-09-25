Làm giấy tờ giả, đi tù thật!

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng N.V.L (ngồi bên trái).

Sau đó, N.V.L lên mạng xã hội tìm kiếm và liên hệ một tài khoản Facebook để đặt làm giả các GPLX nói trên với giá 1,1 triệu đồng/GPLX hạng A1 và 2,9 triệu đồng/1 GPLX hạng B hoặc C. và nhận GPLX giả được chuyển về qua đường bưu điện. N.V.L đã chuyển cho đối tượng làm giả GPLX qua Facebook tổng cộng12,3 triệu đồng, số tiền còn lại L. hưởng lợi bất chính. Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can đối với N.V.L về hành vi: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".