“Lá chắn” pháp luật trong quân đội

Với địa bàn quản lý gồm 2 tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang, nhiều đơn vị quân đội đóng quân từ vùng biên giới cho đến trung tâm đô thị, các vụ việc xảy ra trong môi trường quân đội đòi hỏi quy trình xử lý cực kỳ cẩn trọng.

Trung tá Trịnh Đình Sơn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 22 cho biết: “Xác định rõ trách nhiệm, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc phương châm xử lý vụ án “Chính xác, kịp thời, khách quan, đúng pháp luật”. Ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, các kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra hình sự và lực lượng biên phòng. Sự có mặt kịp thời của kiểm sát viên tại hiện trường các vụ án, bất kể ngày - đêm hay địa hình hiểm trở, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ”.

Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 22 đã thực hiện đồng bộ các mặt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đơn vị đã kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm 8 vụ/14 người; kiểm sát điều tra, truy tố 4 vụ/30 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 2 vụ/16 bị cáo.

100% vụ án được truy tố đúng thời hạn, các bị can viện kiểm sát truy tố được tòa án xét xử đúng tội danh; không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Viện đã bám sát tiến độ giải quyết các vụ án, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra và áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phê chuẩn 13 quyết định khởi tố bị can, ban hành 2 yêu cầu điều tra và các quyết định, lệnh tố tụng theo thẩm quyền. Tổng số án kiểm sát điều tra là 4 vụ/30 bị can, trong đó đã giải quyết 3 vụ/17 bị can, còn 1 vụ/13 bị can tiếp tục kiểm sát điều tra. Đáng chú ý, số vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng liên tục giảm mạnh qua từng năm.

Nhờ sự thẩm định chứng cứ chặt chẽ, tổ chức tranh tụng sắc bén tại tòa, các phán quyết đều có căn cứ, thuyết phục, không để xảy ra tình trạng oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật.

Không chỉ vậy, chất lượng công tác truy tố, xét xử tiếp tục được bảo đảm, đã nghiên cứu, giải quyết 2 vụ/16 bị can trong giai đoạn truy tố, ban hành 2 cáo trạng; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 2 vụ/16 bị cáo, 100% vụ án được truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh. Đơn vị tổ chức 2 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 1 phiên tòa rút kinh nghiệm liên ngành; lãnh đạo viện trực tiếp, độc lập thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 1 vụ. Các phiên tòa đều được số hóa hồ sơ, thực hiện công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, góp phần nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng và hiệu quả công tác kiểm sát.

Cùng với nhiệm vụ thực thi pháp luật, viện luôn xác định phòng ngừa vi phạm, tội phạm là nhiệm vụ cốt lõi nhằm xây dựng các đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện.

Một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao là phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động ngay tại các đơn vị quân đội hoặc địa bàn xảy ra vụ án. Những phiên tòa lưu động không chỉ là nơi định tội danh, mà còn trở thành những “lớp học pháp luật” trực quan, sinh động. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm và phổ biến, giáo dục pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.583 lượt cán bộ, chiến sĩ tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang với nội dung được lựa chọn sát với tình hình thực tiễn, tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự, phòng ngừa tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội.

Những kết quả đạt được khẳng định vai trò của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 22 trong giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh. Phát huy kết quả đã đạt được, cán bộ, kiểm sát viên đơn vị tiếp tục giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm chức trách, bảo đảm pháp luật được chấp hành thống nhất, kỷ cương quân đội được giữ vững, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.