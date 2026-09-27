Vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có thể bị phạt tới 500 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm đã kết thúc và đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền lập biên bản, xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực báo chí. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là 2 năm.

Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng; thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp hoặc hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Đặt tiêu đề làm người đọc hiểu sai nội dung có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin, Nghị định quy định phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin trong trường hợp được quy định.

Mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung; đăng, phát ý kiến phản hồi không đầy đủ hoặc không đúng thời điểm theo quy định.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với một số hành vi, trong đó có đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân khi chưa được người đó đồng ý.

Hành vi quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thuộc nhóm bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng. Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng.

Đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mức phạt từ 80 - 100 triệu đồng. Đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính, trừ trường hợp được quy định khác, bị phạt từ 100 - 200 triệu đồng.

Một số hành vi bị phạt tới 500 triệu đồng

Nghị định quy định mức phạt từ 300 - 400 triệu đồng đối với một số hành vi mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Mức phạt từ 400 - 500 triệu đồng được áp dụng đối với một số hành vi mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm đăng, phát thông tin có nội dung gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các hành vi có nội dung thuộc những trường hợp được quy định tại điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 8 Luật số 126/2025/QH15.

Nghị định 367/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2026. Đối với hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng vẫn đang diễn ra khi Nghị định đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử lý.