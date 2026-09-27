Ma túy tổng hợp - hiểm họa khôn lường

Từ những cuộc vui tưởng như vô hại, không ít đối tượng bước vào con đường sử dụng ma túy, để rồi vướng vòng lao lý. Những vụ án được lực lượng Công an tỉnh phát hiện cho thấy MTTH đang len lỏi vào đời sống, tác động trực tiếp đến thanh thiếu niên. Đơn cử, ngày 3/3/2026, tại xã Pắc Ta, Công an tỉnh bắt quả tang Trần Nhật Hoàng (SN 1995); Lã Việt Tuân (SN 1994) và Kiều Văn Thuân (SN 2005), cùng trú tại xã Than Uyên, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 15,68 gam MTTH. Đến ngày 17/6/2026, cũng tại xã Than Uyên, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Đào Trung Kiên (SN 2000) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp các đối tượng: Phan Hà Hải Lâm (SN 2005); Khuất Quang Huy (SN 1997), cùng trú tại xã Than Uyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Hoàng Thị Oanh (SN 2005, trú tại xã Than Uyên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ là 37,01 gam MTTH.

Công an xã Pu Sam Cáp tuyên truyền cho nhân dân về tác hại của MTTH.

Hai vụ án với những đối tượng còn khá trẻ là lời cảnh báo về hiểm họa MTTH. Từ hành vi sử dụng, tàng trữ đến mua bán trái phép chất ma túy, các đối tượng có thể từng bước lôi kéo người khác cùng tham gia, khiến hậu quả lan rộng từ cá nhân đến gia đình và cộng đồng. Đáng lo ngại, MTTH thường xuất hiện dưới nhiều dạng, được gọi bằng những cái tên như “kẹo”, “đá”, “nước vui”. Cách gọi này dễ tạo tâm lý chủ quan, khiến một bộ phận thanh thiếu niên lầm tưởng rằng loại ma túy này ít nguy hiểm hơn heroin. Thực tế, các chất kích thích tổng hợp có thể gây rối loạn tâm thần, hoang tưởng, kích động, mất kiểm soát hành vi, làm gia tăng nguy cơ tai nạn, bạo lực và vi phạm pháp luật.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Lò Thị Lả (tổ dân phố số 5, xã Than Uyên) chia sẻ: “Qua tìm hiểu, tôi hiểu MTTH rất nguy hiểm, nhất là đối với thanh thiếu niên. Tôi luôn khuyến cáo người thân, con em mình tuyệt đối không thử, không sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời phải cảnh giác trước những lời rủ rê, lôi kéo trên mạng xã hội hay trong cuộc sống. Theo tôi, mỗi gia đình cần quan tâm, nhắc nhở và kịp thời nắm bắt tâm lý của con em để phòng ngừa từ sớm, không để ma túy có cơ hội len lỏi vào cuộc sống”.

Với sự tò mò, nhiều thanh thiếu niên đã vướng vào ma túy, từ thử một lần đến lệ thuộc, thậm chí vi phạm pháp luật. Hệ lụy của MTTH không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, việc làm mà còn kéo theo nợ nần, tổn thương tinh thần và những mất mát lâu dài đối với mỗi gia đình. Trước hiểm họa đó, Công an tỉnh xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, lực lượng công an triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm ma túy, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phát hiện, bắt giữ 542 vụ với 672 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó có 25 vụ, 45 đối tượng, thu giữ 100,7776 gam MTTH.

Công an xã Than Uyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ thực tế đấu tranh, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, nhất là với thanh thiếu niên, tập trung làm rõ tác hại của MTTH, ma túy “núp bóng”, thủ đoạn lôi kéo trên không gian mạng và trách nhiệm pháp lý; vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Cùng với đó, nắm chắc địa bàn, đối tượng, tập trung triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, điểm, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng và người sau cai nghiện, hạn chế tái nghiện, không để địa bàn trọng điểm tái phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Mỹ Đồng - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: “Nhờ triển khai các biện pháp phòng ngừa thường xuyên, đồng bộ, tình hình tội phạm và tệ nạn MTTH trên địa bàn được kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội và xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, từng bước được nâng cao”.

Hiện nay, Công an tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, đoàn thanh niên, gia đình và chính quyền cơ sở xây dựng “lá chắn” phòng ngừa cho thanh thiếu niên, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy “núp bóng”. Tỉnh tiếp tục duy trì 11 xã đạt tiêu chí không ma túy năm 2025, phấn đấu hoàn thành 8 xã đăng ký trong năm 2026, kiểm tra, đánh giá thực chất, không chạy theo thành tích.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Lai Châu từng bước đẩy lùi ma túy, bảo vệ thế hệ trẻ, giữ vững an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống.