Chở 4 khách thu 200.000 đồng, tài xế nhận 'hóa đơn' phạt gấp 70 lần

Thông tin từ Phòng CSGT Bắc Ninh, hồi 15h15 ngày 25/9/2026, tại Km131+600 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 12A-314.xx do anh Hà Đ.Q., trú tại xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 hành khách và tài xế có thu tiền của những người này. Tổng số tiền tài xế thu được là 200.000 đồng. Trên xe còn chở hàng hóa.

Đáng chú ý, phương tiện trên không kinh doanh vận tải hành khách nhưng tài xế vẫn thực hiện việc chở người có thu tiền.

Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi "không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền".

Tài xế chở 4 khách thu 200.000 đồng trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có thể đối mặt mức phạt tới 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm GPLX.

Theo quy định, hành vi trên có mức phạt từ 12-14 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, tài xế còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, với 200.000 đồng thu được từ 4 hành khách, tài xế có thể phải đối mặt với mức phạt cao nhất gấp 70 lần số tiền đã thu.

Vụ việc cũng là lời nhắc đối với tài xế và chủ phương tiện về việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải. Việc sử dụng phương tiện không kinh doanh vận tải để chở khách có thu tiền có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý đáng kể.

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế cần nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về kinh doanh vận tải, tránh vì khoản thu trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm.