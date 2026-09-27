Khởi tố thuyền trưởng vụ lật tàu tại Vân Đồn khiến 2 người tử vong

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thành Long (SN 1973, trú tại phường Nguyễn Đại Năng, TP. Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, quy định tại khoản 2 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Thành Long. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/7/2026, ông Long điều khiển tàu Hương Thảo 08, số đăng ký HP - 4914, trọng tải hơn 1.880 tấn, vận chuyển 1.259m³ cát từ đảo Minh Châu, đặc khu Vân Đồn về Hải Phòng.

Thời điểm này, trên tàu có 4 thủy thủ, gồm các ông B.V.N. (SN 1981), H.V.C. (SN 1987), T.V.P. (SN 1973) và T.V.H. (SN 1978), cùng trú tại phường Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng.

Khoảng 13h20 cùng ngày, khi tàu di chuyển đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, phương tiện bị lệch khỏi luồng đường thủy quy định, va vào bãi đá ngầm dẫn đến bị nghiêng và lật tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ba người, trong đó có thuyền trưởng Vũ Thành Long, được cứu. Đến ngày 10/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai thủy thủ T.V.P. và T.V.H.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định trong quá trình điều khiển tàu HP - 4914, Vũ Thành Long không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo chủ phương tiện và thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về giao thông đường thủy, thường xuyên quan sát, đi đúng luồng và kiểm tra đầy đủ trang thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu hỏa trước khi vận hành phương tiện.