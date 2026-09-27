Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý an toàn hệ thống đường sắt được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 16 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện hành vi vi phạm sau:

a) Đưa vào vận hành, khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt cấp 1, đường sắt đô thị xây dựng mới hoặc nâng cấp tuyến đường sắt mà không đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định;

b) Không xây dựng, phê duyệt hệ thống quản lý an toàn vận hành đối với các tuyến đường sắt đưa vào khai thác theo quy định;

c) Không công bố công khai và duy trì hệ thống quản lý an toàn vận hành theo quy định.

Ảnh minh họa: VGP

2. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Thực hiện hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1 điều này buộc thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định;

b) Thực hiện hành vi vi phạm tại điểm b, điểm c khoản 1 điều này buộc xây dựng, phê duyệt, công bố công khai và duy trì hệ thống quản lý an toàn vận hành theo quy định.

* Bạn đọc Trần Thị Mai ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho người tiêu dùng về việc tiếp nhận phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, yêu cầu, khiếu nại đó.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa hoặc trực tiếp bán, cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng có trách nhiệm xây dựng, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng (nếu có).

Quy định tại khoản này không bắt buộc áp dụng đối với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh, tất cả doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật.