Triển khai hiệu quả công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vừa được tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Từ sớm, các thí sinh tham gia sát hạch đã có mặt đông đủ. Trước khi bước vào phần thi lý thuyết, thí sinh được cán bộ coi thi kiểm tra theo đúng quy định. Toàn bộ thiết bị điện tử của thí sinh phải để bên ngoài phòng thi nhằm bảo đảm kỳ sát hạch diễn ra nghiêm túc, khách quan, phòng ngừa các hành vi gian lận.

Thí sinh tham gia sát hạch lái xe tại Hà Nội.

Theo ông Trần Văn Mười, Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe (Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội), đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để bảo đảm các kỳ sát hạch được tổ chức đúng quy định, an toàn, khách quan và chính xác. Trung tâm cũng xác định kết quả sát hạch không chỉ là việc một thí sinh đạt hay không đạt, mà quan trọng hơn là góp phần bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có đủ năng lực điều khiển phương tiện an toàn, chấp hành đúng quy định của pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Đỗ Huy Phương, cán bộ Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai các quy định mới liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng người được cấp giấy phép. Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra với lái xe là ý thức nhường đường, tôn trọng người tham gia giao thông khác, kiểm soát hành vi và biết đặt sự an toàn của mình cũng như cộng đồng lên trên hết.

Việc phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và các trung tâm sát hạch nhằm bảo đảm từng khâu của kỳ thi được thực hiện đúng quy định, từ chuẩn bị điều kiện tổ chức đến đánh giá kết quả của thí sinh. Đối với những nội dung mới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục trao đổi, hướng dẫn các trung tâm để thống nhất cách thức tổ chức, bảo đảm kỳ sát hạch diễn ra đúng quy định và kết quả đánh giá phản ánh thực chất năng lực của thí sinh.