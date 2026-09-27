19 người tại Ấn Độ tử vong nghi do uống rượu giả

Theo thông tin ban đầu, 11 nạn nhân được ghi nhận tại khu vực Tuensang và 8 người tại Mokokchung. Các trường hợp tử vong được xác định xảy ra rải rác sau khi những người này cùng sử dụng một loại rượu không rõ nguồn gốc được lưu hành tại địa phương.

Chính quyền bang Nagaland đã nhanh chóng vào cuộc, thành lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm nguồn gốc loại rượu nghi gây ngộ độc hàng loạt. Cảnh sát địa phương cũng cho biết đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra, đồng thời mở rộng truy vết chuỗi phân phối sản phẩm này.

Đáng chú ý, Nagaland là một trong những bang hiếm hoi tại Ấn Độ áp dụng lệnh cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm qua. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán rượu lậu và rượu tự chế vẫn tồn tại, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về hiệu quả kiểm soát rượu lậu tại Ấn Độ, cũng như nguy cơ sức khỏe cộng đồng từ các sản phẩm không rõ nguồn gốc đang lưu hành ngầm trong xã hội.