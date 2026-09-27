Làm giàu từ cây sầu riêng

Ở xã miền núi Tây Khánh Sơn, cây sầu riêng đã mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân địa phương, trong đó nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã vươn lên thoát nghèo bền vững, trở nên khá giả nhờ trồng loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao này. Nổi bật là nông dân Cao Thanh Hải (sinh năm 1989) ở thôn Du Oai.

Thu nhập của gia đình ông Cao Thanh Hải ngày càng cao nhờ trồng sầu riêng.

Xã Tây Khánh Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, nhất là trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như: Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi… Đặc biệt, cây sầu riêng đã bén rễ ở vùng đất này mấy chục năm nay, góp phần thay đổi rất lớn trong phát triển kinh tế của địa phương, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn. Vụ sầu riêng năm nay, xã có 1.200/1.557ha sầu riêng cho thu hoạch, sản lượng đạt hơn 1.400 tấn. Từ việc chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã đã thoát nghèo, trở thành những hộ có thu nhập khá cao, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, trong đó có ông Cao Thanh Hải.

Trước đây, gia đình ông Hải chủ yếu trồng bắp, mì, làm không đủ ăn, năm nào cũng thiếu thốn trong thời gian giáp hạt, nhà cửa thì tạm bợ. Nhờ chăm chỉ làm ăn, ham học hỏi, mạnh dạn vay vốn ưu đãi để đầu tư trồng sầu riêng, kinh tế gia đình ông Hải dần khấm khá hơn. Đến nay, gia đình ông có khoảng 4ha trồng sầu riêng, vụ mùa năm nay ông thu hoạch được gần 60 tấn, với giá bán hơn 50.000 đồng/kg, nguồn thu từ cây sầu riêng hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn mua nhiều tủ cấp đông để bảo quản lạnh sầu riêng tách múi bán cho doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm… Nhờ chăm chỉ, biết cách làm ăn, gia đình ông Hải đã tích góp, xây dựng được căn nhà ở khang trang, cuộc sống khấm khá hơn trước.

Ông Hải bộc bạch: “Bây giờ cuộc sống thay đổi nhiều, không chỉ gia đình tôi mà phần đông các gia đình khác trong thôn đều có cuộc sống khấm khá hơn; không còn hộ đói, hộ nghèo cũng giảm nhanh… Có được điều này là nhờ sự quan tâm rất lớn của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt, chính sách chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng sầu riêng đã giúp nhiều hộ đồng bào DTTS ở địa phương vươn lên, đời sống ngày càng khá giả hơn trên chính mảnh đất quê hương mình”.

Trong câu chuyện với nông dân Cao Thanh Hải, chúng tôi càng hiểu hơn, trong hành trình phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng ông đã vượt qua tâm lý “trông chờ, ỷ lại” vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tự mình nỗ lực để vươn lên. Những giai đoạn “sốt đất” trồng cây ăn quả, nhiều hộ dân trong thôn đã bán đi một phần tư liệu sản xuất, nhưng gia đình ông Hải vẫn giữ lại toàn bộ đất đai mình có để trồng, chăm sóc sầu riêng. Ông cũng là một trong những hộ nông dân tiên phong ở xã Tây Khánh Sơn trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ để cây phát triển bền vững, cho năng suất, chất lượng cao hơn.

Ông Cao Hồ Vân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Khánh Sơn cho biết: “Ông Cao Thanh Hải là tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Từ gia đình thuộc diện khó khăn, hiện nay ông Hải đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá. Ông Hải còn tích cực tham gia nhiều phong trào ở địa phương; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc sầu riêng cho các hộ dân khác trong thôn, xã. Từ tấm gương ông Hải, nhiều hộ đồng bào DTTS ở địa phương noi theo, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đến năm 2030, xã Tây Khánh Sơn không còn hộ nghèo”.