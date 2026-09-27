PVcomBank chào bán cổ phiếu gấp 1,6 lần thị giá

PVcomBank lần đầu tăng vốn sau 13 năm. Ảnh: PVcomBank.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank (UPCoM: PCB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giá cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư ở mức 13.628 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này cao hơn khoảng 62% so với giá đóng cửa 8.400 đồng/cổ phiếu PCB trên UPCoM cùng ngày. Cổ phiếu PVcomBank mới giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/8, với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau một tháng rưỡi, giá mỗi cổ phiếu giảm khoảng 35% so với khi lên sàn.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, PVcomBank dự kiến chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, trừ các trường hợp được phép theo quy định.

Với mức giá 13.628 đồng, nếu phân phối hết, PVcomBank có thể thu về khoảng 4.088 tỷ đồng. Vốn điều lệ ngân hàng khi đó tăng từ 9.000 tỷ lên 12.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 33%. Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Đây sẽ là lần tăng vốn điều lệ đầu tiên của PVcomBank kể từ năm 2013. Ngân hàng hiện có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, duy trì mức này trong 13 năm.

Trước đó, ngày 20/7, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án để PVcomBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm, PVcomBank ghi nhận 1.023 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại cuối tháng 6 đạt hơn 278.400 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 160.100 tỷ đồng.