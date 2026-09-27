Ả Rập Saudi xây dựng ngành công nghiệp ôtô nội địa

Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Thủ tướng Ả Rập Saudi kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Saudi (PIF) vừa chính thức công bố EXOBOT, dòng xe điện chủ lực của CEER - thương hiệu ô tô điện đầu tiên của quốc gia này.

EXOBOT, dòng xe điện chủ lực của CEER - thương hiệu ô tô điện đầu tiên của Ả Rập Saudi.

Hai mẫu xe đầu tiên được giới thiệu gồm EXOBOT sedan và EXOBOT SUV. Đây cũng là những sản phẩm mở đầu cho danh mục gồm 7 mẫu xe mà CEER dự kiến đưa ra thị trường đến năm 2030. Bên cạnh sedan và SUV, kế hoạch sản phẩm của hãng còn có các mẫu xe cỡ trung, cỡ nhỏ cùng nhiều lựa chọn hệ truyền động nhằm đáp ứng các nhóm khách hàng khác nhau.

Điểm đáng chú ý là EXOBOT được thiết kế, phát triển kỹ thuật và sản xuất ngay tại Ả Rập Saudi. Theo CEER, hai mẫu xe được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong khi ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh quan, văn hóa bản địa và hình ảnh của quốc gia Trung Đông này. Hãng định vị EXOBOT là dòng xe chủ lực trong chiến lược phát triển sản phẩm những năm tới.

Các mẫu xe của CEER sẽ được sản xuất tại Tổ hợp Sản xuất CEER (CMC) ở Thành phố Kinh tế King Abdullah (KAEC). Đây là nhà máy lớn nhất khu vực Trung Đông và được đầu tư theo hướng trở thành một trong những cơ sở sản xuất ô tô hiện đại trên thế giới.

Việc đưa hai mẫu EXOBOT ra mắt thị trường nằm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp mới của Ả Rập Saudi.

Việc đưa hai mẫu EXOBOT ra mắt thị trường nằm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp mới của Ả Rập Saudi. Ô tô, đặc biệt là xe điện, được xác định là một trong những lĩnh vực có khả năng thu hút đầu tư, hình thành chuỗi cung ứng, phát triển nhân lực và mở rộng vai trò của doanh nghiệp tư nhân.

Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman cho rằng việc ra mắt những mẫu xe đầu tiên của CEER đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp của đất nước. Ngành ô tô được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng thông qua thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực trong nước và tạo thêm cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia vào chuỗi sản xuất.

Những mục tiêu của CEER cũng cho thấy quy mô mà Ả Rập Saudi đặt vào ngành công nghiệp ô tô. Doanh nghiệp ước tính đến năm 2034 có thể đóng góp khoảng 8 tỷ USD, tương đương hơn 208.000 tỷ đồng, vào GDP quốc gia. Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng liên quan được kỳ vọng giúp cải thiện cán cân thương mại khoảng 21 tỷ USD, tương đương hơn 546.000 tỷ đồng, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp trong ngành.

Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman cho rằng việc ra mắt những mẫu xe đầu tiên của CEER đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghiệp của đất nước.

Đứng sau CEER là PIF, quỹ đầu tư công giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế của Ả Rập Saudi. CEER được PIF thành lập vào năm 2022 với tư cách thương hiệu ô tô điện đầu tiên của nước này, hướng đến phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong nước, thu hút vốn đầu tư và tạo thêm cơ hội cho khu vực tư nhân.

Việc giới thiệu EXOBOT sedan và SUV đưa kế hoạch phát triển một thương hiệu ô tô điện của Ả Rập Saudi sang giai đoạn có sản phẩm cụ thể. Từ hai mẫu xe đầu tiên, CEER dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục trong những năm tới để hoàn thành kế hoạch 7 mẫu xe vào năm 2030.