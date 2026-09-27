Amazon tuyển lại nhân viên cũ hậu sa thải 30.000 người

Swami Sivasubramanian, Phó chủ tịch AWS, chủ trương tổ chức tuyển dụng lại nhân sự cũ từng rời Amazon nhằm tăng lợi thế cạnh tranh với các công ty AI khác. Ảnh: Amazon News.

Tháng 9, bộ phận AI của Amazon do Swami Sivasubramanian, Phó chủ tịch AWS, phụ trách đã chủ động liên hệ với một số cựu nhân viên từng làm việc trong lĩnh vực AI và máy học để trao đổi về các vị trí đang tuyển dụng. Trong các email, Amazon cho biết công ty hiện có nhiều dự án mới trong 2 lĩnh vực này, đồng thời mời những người từng làm việc tại đây cân nhắc quay lại, Business Insider đưa tin.

“Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi bạn làm việc ở đây, và hiện có một số dự án thực sự hấp dẫn đang diễn ra trong lĩnh vực AI/máy học”, nội dung trích từ một trong những email mời nhân sự trở lại.

Đây không phải lần đầu Amazon tìm cách tuyển dụng lại nhân viên cũ. Amazon từng tính đến việc tuyển dụng lại những nhân viên bị sa thải vào 3 năm trước. Khi đó, Ian Wilson, Phó chủ tịch Quản trị Nhân sự AWS, nói với nhân viên rằng nhiều người bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt giảm khi đó vẫn đủ điều kiện quay lại công ty. Ông cũng cho rằng Amazon cần chủ động liên hệ với những cựu nhân viên có mong muốn trở lại.

Động thái tuyển lại nhân sự diễn ra sau khi Amazon đã cắt giảm hơn 30.000 việc làm qua nhiều đợt sa thải kéo dài từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Đây là một trong những đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử công ty.

Haley Silva, người phát ngôn của Amazon, cho biết việc tuyển dụng nhân viên cũ là hoạt động đã có từ lâu tại công ty, không phải một chương trình mới và cũng không chỉ dành cho nhân sự AI hay điện toán đám mây. Cô cũng nhấn mạnh nhân sự từng bị Amazon sa thải vẫn có thể đủ điều kiện để được tuyển lại vì công ty đang tìm người cho các vị trí còn trống, chứ không nhắm đến những người từng nghỉ việc vì chính sách RTO (quay trở lại văn phòng).

“Chúng tôi luôn quan tâm đến việc kết nối với những cá thể tài năng, cả ứng viên mới lẫn cựu nhân viên Amazon, cho các vị trí còn trống”, Silva nói.

Amazon từng đối mặt với làn sóng nghỉ việc vì ban hành chính sách bắt buộc nhân viên trở lại văn phòng 5 ngày/tuần từ tháng 1/2025. Ảnh: Noah Berger/AWS/Reuters.

Chính sách RTO từ lâu là một trong những vấn đề Amazon phải đối mặt khi tuyển dụng nhân sự. Theo Business Insider đưa tin năm 2025 rằng yêu cầu làm việc tại văn phòng 5 ngày mỗi tuần khiến việc tuyển dụng nhân sự AI trở nên khó khăn hơn. Một số ứng viên được cho là chấp nhận công việc có mức lương thấp hơn ở công ty khác để đổi lấy sự linh hoạt khi làm việc từ xa.

Trong bối cảnh đó, việc Amazon liên hệ với những người từng làm việc tại công ty có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận nhóm nhân sự đã quen với hệ thống, quy trình và văn hóa nội bộ. Với một số trường hợp, công ty còn có thể rút ngắn quy trình tuyển dụng vì đã có thông tin về kinh nghiệm làm việc của ứng viên.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Amazon đang cạnh tranh nhân sự AI với các công ty như Google, OpenAI, Meta và Anthropic.

Việc tuyển dụng người từng rời công ty, còn được gọi là “boomerang hiring”, không chỉ xảy ra tại Amazon mà đang trở nên phổ biến hơn ở Mỹ.

Theo dữ liệu bảng lương của ADP, công ty cung cấp dịch vụ quản lý tiền lương và nhân sự tại Mỹ, nhân viên quay lại công ty cũ hiện chiếm 35% số người được tuyển mới tại Mỹ vào tháng 3/2025, tăng từ 31% cùng kỳ năm trước. Trong ngành công nghệ, nhóm này chiếm gần 2/3 số nhân viên mới. ADP cho biết những nhân viên quay lại có thể mang theo các kỹ năng khó tìm trên thị trường. Họ cũng thường mất ít thời gian hơn để bắt nhịp công việc so với người mới hoàn toàn.

Với Amazon, việc tìm đến những cựu nhân viên có kinh nghiệm phù hợp có thể là một cách bổ sung nhân sự cho các vị trí đang cần người, trong bối cảnh công ty vừa trải qua nhiều đợt cắt giảm nhưng vẫn phải tuyển dụng ở một số lĩnh vực.