Thuế cơ sở 1: Siết quản lý, thu hồi nợ thuế

Nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách, thời gian qua, Thuế cơ sở 1 (Thuế tỉnh Khánh Hòa) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh quản lý và thu hồi nợ thuế. Cơ quan thuế vừa hỗ trợ người nộp thuế (NNT) gặp khó khăn, vừa kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, góp phần thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế.

Nợ thuế tăng ở nhiều lĩnh vực

Cán bộ Thuế cơ sở 1 rà soát danh sách các tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế.

Nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, ngay từ đầu năm, Thuế cơ sở 1 (quản lý các xã, phường: Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Tân Định, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Vạn Ninh, Tu Bông, Vạn Thắng, Đại Lãnh, Vạn Hưng) chỉ đạo công chức quản lý nợ bám sát nghĩa vụ thuế phát sinh theo tờ khai tháng, quý; đôn đốc NNT thực hiện ngay các khoản phải nộp, tránh để kéo dài thành nợ. Đối với các trường hợp phát sinh nợ, hằng tháng, cơ quan thuế gửi thông báo, phân công công chức điện thoại hoặc gửi email đôn đốc. Danh sách nợ thuế được công khai trên website Thuế tỉnh để các sở, ngành, UBND các địa phương tra cứu, phối hợp đôn đốc, thu hồi nợ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho NNT.

Đối với các trường hợp chây ì, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Đến ngày 31-8, đơn vị đã ban hành 1.255 quyết định cưỡng chế với tổng số tiền 43 tỷ đồng; ban hành 1.025 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền nợ 37 tỷ đồng. Các biện pháp này nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế, đôn đốc NNT thực hiện nghĩa vụ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao.

Tính đến ngày 31-8, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn 166,5 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng số thu ngân sách do Thuế cơ sở 1 quản lý, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 74 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 162 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng; nợ khó thu khoảng 4,5 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, Thuế cơ sở 1 được giao chỉ tiêu thu hồi 71 tỷ đồng tiền nợ. Đến ngày 31-8, đơn vị đã thu được 46 tỷ đồng, đạt 64% chỉ tiêu năm. Nợ thuế tăng chủ yếu ở khoản tiền sử dụng đất. Từ đầu năm đến nay, nhiều cá nhân phát sinh số tiền phải nộp lớn sau khi chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa có khả năng thực hiện kịp thời nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, thị trường tiêu thụ giảm, thiếu vốn, dòng tiền bị ảnh hưởng hoặc chưa thu hồi được công nợ từ khách hàng, dẫn đến khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Một số khác đã ngừng hoạt động, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đang làm thủ tục giải thể, phá sản hoặc gặp khó khăn về tài sản, mất khả năng thanh toán. Qua rà soát, hiện nay một số lĩnh vực có số thuế nợ tương đối lớn gồm: Xây dựng, thương mại, dịch vụ, sản xuất, sửa chữa đóng tàu...

Phân loại đúng để xử lý hiệu quả

Cán bộ Thuế cơ sở 1 rà soát, đối chiếu, phân loại các trường hợp nợ thuế để có giải pháp thu hồi phù hợp.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ thuế, từ nay đến cuối năm, Thuế cơ sở 1 tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng NNT, theo từng tháng; tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp kiểm soát, giảm nợ.

Theo ông Huỳnh Tấn Linh - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1, đơn vị đang tập trung rà soát, phân loại từng khoản nợ, xác định nguyên nhân và khả năng thu hồi để có biện pháp xử lý phù hợp. Đối với các khoản nợ có khả năng thu, cơ quan thuế tăng cường đôn đốc, yêu cầu NNT chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và theo dõi tiến độ khắc phục. Với những trường hợp chây ì, kéo dài, đơn vị sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, cưỡng chế theo quy định, gồm: Trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; ngừng sử dụng hóa đơn; đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông báo tạm hoãn xuất cảnh và các biện pháp khác.

Trước mắt, đơn vị tập trung vào các khoản nợ có khả năng thu, nợ lớn, nợ kéo dài và những trường hợp có dấu hiệu chây ì. Công tác đôn đốc được tăng cường thông qua thông báo nợ, yêu cầu NNT cam kết và thực hiện kế hoạch nộp dần phù hợp với khả năng tài chính. Cơ quan thuế đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh tình trạng hoạt động, tài khoản, tài sản và các thông tin cần thiết của NNT. Khi xác định NNT có khả năng thực hiện nghĩa vụ nhưng không chấp hành, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Đối với các khoản nợ khó thu, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, phân loại và xử lý theo quy định; làm rõ những trường hợp không còn khả năng thu để có hướng xử lý phù hợp, hạn chế nợ tiếp tục phát sinh, tăng thêm. Cùng với đó, Thuế cơ sở 1 phối hợp với Ban Chỉ đạo thu nợ thuế các xã, phường và các phòng, ban liên quan tuyên truyền, vận động NNT thực hiện nghĩa vụ; thu thập, xác minh thông tin, thực hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh và công khai thông tin nợ thuế theo quy định. Trong đó, tập trung phối hợp thu hồi các khoản nợ tiền sử dụng đất.

Thuế cơ sở 1 cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu quản lý thuế, dữ liệu hóa đơn điện tử và thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả phân loại, cảnh báo và quản lý nợ. “Quan điểm xuyên suốt của Thuế cơ sở 1 trong công tác quản lý nợ là phân loại đúng để xử lý đúng. Với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ theo quy định, tạo điều kiện để NNT từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. Đối với những trường hợp có khả năng nhưng cố tình chây ì, kéo dài thời gian nộp thuế, không chấp hành pháp luật hoặc không phối hợp với cơ quan thuế, các biện pháp cưỡng chế sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Qua đó, Thuế cơ sở 1 phấn đấu hạn chế phát sinh nợ mới, nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ và hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2026”, ông Linh nói.