Kết nối sản phẩm OCOP, lan tỏa giá trị văn hóa vùng miền

Điểm nhấn của sự kiện là nhóm sản phẩm OCOP đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có nguồn nguyên liệu phong phú và nền văn hóa đa dạng của nhiều cộng đồng dân tộc. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng những nét đặc trưng về văn hóa, tập quán sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Mai

Nhiều sản phẩm vốn gắn bó với đời sống đồng bào các dân tộc đang từng bước được chuẩn hóa về chất lượng, hoàn thiện bao bì, mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Quá trình này góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để những đặc sản địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Không chỉ có các sản phẩm đến từ khu vực miền núi phía Bắc, sự kiện còn thu hút sự tham gia của nhiều chủ thể OCOP tại Hà Nội và các địa phương khác. Việc quy tụ sản phẩm từ nhiều vùng miền tạo không gian kết nối giữa các chủ thể sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống phân phối; qua đó giúp các địa phương trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguồn tài nguyên phong phú, cùng hệ thống sản phẩm OCOP đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa. Đây là lợi thế lớn để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Nhưng quá trình phát triển sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều khó khăn. Tại một số địa phương, vùng nguyên liệu chưa được tổ chức tập trung, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế, trong khi quy mô sản xuất của nhiều chủ thể vẫn nhỏ. Công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch cũng chưa phát triển tương xứng với yêu cầu nâng cao giá trị sản phẩm.

Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, yêu cầu về chất lượng ngày càng cao, trong khi các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu các chủ thể OCOP phải không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và tăng khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường.

Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cần được chú trọng, gắn với quy hoạch, phát triển và liên kết vùng nguyên liệu. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

Việc đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa cũng là một trong những giải pháp quan trọng. Trong đó, cần tăng cường liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống phân phối, hình thành chuỗi giá trị ổn định từ sản xuất đến tiêu thụ.

Từ những sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền, việc chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng liên kết sẽ giúp sản phẩm OCOP không chỉ phát huy giá trị kinh tế mà còn trở thành phương thức quảng bá văn hóa địa phương. Qua đó, từng bước đưa sản phẩm OCOP tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa.