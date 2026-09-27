Xã Đạ Tẻh 2 tăng tốc, góp sức vào mục tiêu tăng trưởng '2 con số'

Nông dân tại xã Đạ Tẻh 2 phấn khởi khi tham gia các chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm ca cao

Thu ngân sách tạo nguồn lực cho phát triển

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu, nhiên liệu và chi phí sản xuất còn biến động, UBND xã Đạ Tẻh 2 đã tập trung rà soát tiến độ từng nhiệm vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu năm 2026. Báo cáo của UBND xã cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực.

Một trong những kết quả nổi bật của Đạ Tẻh 2 trong 9 tháng đầu năm là công tác thu ngân sách. Đến ngày 10/9, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 13,927 tỷ đồng, bằng 76% dự toán được giao. Riêng số thu do xã quản lý đạt 13,847 tỷ đồng trên tổng dự toán 16,211 tỷ đồng, tương đương 85% kế hoạch.

Bên cạnh đó, một số khoản thu đã đạt mức cao so với dự toán. Trong đó, thuế và phí đạt 9,281 tỷ đồng, bằng 91,5% dự toán; thu từ đất, nhà đạt 4,032 tỷ đồng, bằng 68%; thu khác ngân sách đạt 597 triệu đồng, bằng 299% dự toán. Kết quả này cho thấy nỗ lực của địa phương trong khai thác các nguồn thu, đồng thời tạo thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Phùng Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 2 cho biết, địa phương xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên rà soát tiến độ từng khoản thu, tăng cường quản lý nguồn thu và thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời. Cùng với đó, xã chú trọng điều hành chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, tạo điều kiện dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 đạt 10%, vượt kế hoạch đề ra

Theo ông Phùng Minh Đức, ngay từ đầu năm, UBND xã đã phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả thu ngân sách được đặt trong tổng thể chuyển biến tích cực của nền kinh tế địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 10%, bằng 102% kế hoạch. Đây là kết quả có ý nghĩa trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đòi hỏi từng địa phương, từng ngành và từng lĩnh vực phải phát huy tối đa các nguồn lực, duy trì đà tăng trưởng và đóng góp vào kết quả chung của tỉnh.

Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, toàn xã có hơn 6.311 ha gieo trồng; riêng cây ăn quả hơn 1.667 ha, trong đó sầu riêng hơn 1.216 ha. Địa phương tiếp tục duy trì 18 mã số vùng trồng và 1 mã số đóng gói; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm mã số vùng trồng sầu riêng. Những kết quả này góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Cùng với thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công được Đạ Tẻh 2 xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình, dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

Xã Đạ Tẻh 2 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được giao làm chủ đầu tư

Đến nay, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 20,28271 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 30,242 tỷ đồng, tương đương 67,07%. Trong đó, vốn ngân sách xã có kế hoạch 7,242 tỷ đồng, đã giải ngân 4,10436 tỷ đồng, đạt 56,67%; vốn ngân sách tỉnh có kế hoạch 23 tỷ đồng, đã giải ngân 16,17835 tỷ đồng, đạt 70,34%.

Theo ông Phùng Minh Đức, để bảo đảm tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm, xã tiếp tục tập trung theo dõi từng công trình, dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Một nhiệm vụ lớn khác đang được địa phương tập trung thực hiện là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đến ngày 10/9, xã đã chi trả bồi thường cho 106/153 hộ với số tiền 72,356 tỷ đồng, đạt 84,48% tổng kinh phí bồi thường; diện tích bàn giao cho chủ đầu tư đạt 31,38/58,88 ha, tương đương 53,29%.

Xã Đạ Tẻh 2 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được giao làm chủ đầu tư

Cùng với đầu tư công, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những nguồn lực quan trọng vừa phát triển hạ tầng, vừa nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong 3 tháng cuối năm, xã Đạ Tẻh 2 tiếp tục xác định thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia là những nhiệm vụ cần tập trung cao độ. Đồng thời, xã tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, phát triển thương mại - dịch vụ và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc duy trì mức tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm 10% sau 9 tháng, cùng với kết quả tích cực trong thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, đang tạo nền tảng để Đạ Tẻh 2 tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm. Qua đó, địa phương không chỉ hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” của tỉnh Lâm Đồng.

Đường xá nông thôn xã Đạ Tẻh 2 xanh, sạch, đẹp