[Video] Đề xuất nhiều phường, xã ở Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lương tối thiểu 5,7 triệu đồng/tháng

Toàn tỉnh Thanh Hóa đang theo dõi, triển khai 855 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Đề án 06. Đến nay, 421 nhiệm vụ đã hoàn thành; địa phương đang tập trung tháo gỡ các phần việc còn chậm, nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, làm sạch mã số thuế và hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử cho người dân.