[Video] Đề xuất nhiều phường, xã ở Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng lương tối thiểu 5,7 triệu đồng/tháng
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/1/2027, nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng I dự kiến áp dụng mức lương tối thiểu 5,7 triệu đồng/tháng.
Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-nhieu-phuong-xa-o-thanh-pho-ho-chi-minh-ap-dung-luong-toi-thieu-57-trieu-dongthang-post991409.html