Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06 tại Thanh Hóa

Xã An Nông được lựa chọn thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VneID (Ảnh: TY).

Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Đẩy mạnh xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu

Trong tổng số 855 chỉ tiêu, nhiệm vụ đang được theo dõi, triển khai, toàn tỉnh đã hoàn thành 421 nhiệm vụ, tăng 5 nhiệm vụ so với tuần trước; 427 nhiệm vụ đang thực hiện và 7 nhiệm vụ được xác định có khả năng không hoàn thành.

Công tác xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Thanh Hóa đã hoàn thành 4 cơ sở dữ liệu, đang triển khai 7 cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu chưa triển khai do phụ thuộc hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản.

Đối với 104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, toàn tỉnh đã hoàn thành 56 cơ sở dữ liệu, đang triển khai 23 cơ sở dữ liệu; 25 cơ sở dữ liệu còn lại phụ thuộc tiến độ và hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, 54/160 cơ sở dữ liệu đã được kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Trong lĩnh vực đất đai, tính đến ngày 24/9, toàn tỉnh đã đồng bộ 1.443.378 thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS. Trong đó, 1.342.436 thửa đất đã được làm sạch, đạt 93,01%, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố.

Đây cũng là một trong những nội dung Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng và làm sạch dữ liệu.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin từng thửa đất trong chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai (Ảnh: TY).

Trong lĩnh vực y tế, thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Sở Y tế đã hoàn thành xây dựng 7/12 cơ sở dữ liệu và đang tiếp tục triển khai 3 cơ sở dữ liệu theo kế hoạch.

Các cơ sở y tế trên địa bàn đã hỗ trợ hơn 4.000 trường hợp thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Đáng chú ý, đến ngày 22/9, Thanh Hóa đã tích hợp 1.853.417 sổ sức khỏe điện tử, đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ tích hợp theo số thẻ bảo hiểm y tế đang có hiệu lực.

Bên cạnh đó, các tiện ích số tiếp tục được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã hỗ trợ trực tiếp hơn 33.700 lượt người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn nộp trực tuyến 6.326 hồ sơ, qua đó ước tính tiết kiệm khoảng 3,38 tỷ đồng chi phí đi lại.

Tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ còn chậm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa cũng tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với các nhiệm vụ còn chậm. Trong đó, trọng tâm là tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” và việc lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” được triển khai tại phường Hải Bình (Ảnh: TY).

Thời gian tới, các đơn vị tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026; đồng thời tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ còn chậm, chủ động rà soát và thực hiện đúng các quy định có liên quan.

Thanh Hóa cũng yêu cầu bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phối hợp với Công an tỉnh kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật, rà soát, đánh giá lại các hệ thống đang quản lý và triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh mạng đã được phê duyệt.

Từ những cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối đến các tiện ích số được đưa vào phục vụ thực tế, chuyển đổi số tại Thanh Hóa đang từng bước đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý, điều hành làm thước đo cho kết quả thực hiện.