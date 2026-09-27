Trung Quốc và Mỹ đổ xô mua hạt điều Việt Nam

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 65.880 tấn hạt điều, đạt 474,54 triệu USD, giảm 6,6% về lượng và giảm 6% về trị giá so với tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu loại hạt này giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 0,2% về trị giá.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 477.894 tấn hạt điều, trị giá 3,37 tỷ USD, giảm 0,9% về lượng, nhưng tăng 2,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Dù sản lượng điều xuất sang nước ngoài giảm, giá bình quân lại lập đỉnh, đạt mức 7.203 USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng 7 và tăng gần 6% so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, giá bình quân xuất khẩu hạt điều ở mức 7.061 USD/tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Những khách hàng lớn nhất

Xét về cơ cấu thị trường, xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường trong tháng 8 giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2025, như Arab Saudi, Australia, Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Pakistan... Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường, như Trung Quốc, Mỹ, UAE..., vẫn tăng tích cực.

Trong số các quốc gia trên, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng qua, đạt 115.286 tấn hạt điều, trị giá 839,5 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và tăng 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 8, lượng hạt điều xuất khẩu sang thị trường này đạt 16.029 tấn, trị giá 121 triệu USD.

8 tháng đầu năm cũng ghi nhận lượng hạt điều xuất khẩu sang Mỹ đạt 102.946 tấn hạt điều, thu về 704,5 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ tính riêng tháng 8, lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã đạt 12.371 tấn, trị giá 86,4 triệu USD.

Các số liệu trên cho thấy Trung Quốc và Mỹ là 2 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, chiếm 45,6% trong tổng lượng hạt điều xuất khẩu của cả nước, tăng so với mức 42,1% của cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý tại thị trường Canada, dù Việt Nam là nguồn cung chủ yếu, lượng hạt điều Canada nhập từ Việt Nam trong 7 tháng đầu năm chỉ đạt 6.280 tấn, trị giá khoảng 43 triệu USD, giảm lần lượt 10,6% và 4,5% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Hạt điều Việt Nam chiếm 80,7% thị phần trong tổng lượng nhập khẩu hạt điều của Canada trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm so với mức 83,6% của cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, thị phần hạt điều của Bờ Biển Ngà tại Canada tăng từ 4,6% trong 7 tháng năm ngoái lên 12,4% trong 7 tháng đầu năm 2026, thị phần hạt điều của Trung Quốc, UAE cũng tăng.

Dù vậy, giá bình quân nhập khẩu hạt điều của Canada từ Việt Nam đang cao hơn so với Bờ Biển Ngà, Trung Quốc, Benin, UAE, nhưng lại thấp hơn so với giá bình quân nhập khẩu từ Brazil, Ghana, Ấn Độ...

Triển vọng tích cực về thị trường hạt điều

Giá hạt điều nguyên hạt trên thị trường thế giới nhìn chung ổn định trong những tuần gần đây, trong khi giá một số loại hạt điều vỡ và hạt điều vụn tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu nguyên liệu mạnh hơn.

Giá hạt điều Brazil tại Dordrecht, Hà Lan (FCA, loại thông thường, cỡ trung bình) hiện ở mức khoảng 6,55 euro/kg (7,46 USD/kg), không thay đổi so với đầu tháng 9 và chỉ thấp hơn một chút so với mức giá cuối tháng 8 trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Sự ổn định quanh mức 6,5-6,6 euro/kg (7,41-7,53 USD/kg) cho thấy thị trường đã tìm được trạng thái cân bằng ngắn hạn, không có động lực tăng hoặc giảm mạnh khi khách hàng mua theo nhu cầu hàng ngày và tránh tích trữ hàng tồn kho mang tính đầu cơ.

Thị trường hạt điều được dự báo vẫn duy trì triển vọng tích cực trong quý IV/2026 nhờ nhu cầu mùa lễ hội cuối năm.

Tại Ấn Độ, mùa lễ hội từ giữa tháng 9 đến tháng 11 thúc đẩy doanh số bán hàng đối với các loại hạt cao cấp, làm giảm nguồn cung hạt điều nguyên hạt trên thị trường giao ngay.

Nhu cầu tiêu thụ hạt điều nội địa tại Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, với hạt điều được sử dụng rộng rãi trong các món ăn nhẹ, bánh mì và bánh kẹo. Các xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện ở các thị trường Nam và Đông Nam Á khác. Đối với khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, quý IV là thời điểm nhập khẩu cao điểm cho mùa Giáng sinh và cuối năm.