Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa: Chinh phục các thị trường lớn

Vượt qua những rào cản kỹ thuật khắt khe và sức ép cạnh tranh toàn cầu, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tiếp tục đà tăng trưởng tại các thị trường quốc tế. Việc chủ động chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn từng quốc gia cùng chiến lược xúc tiến thương mại bài bản đã giúp thương hiệu Yến sào Khánh Hòa khẳng định giá trị tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lấy chất lượng làm trọng tâm

Thời gian qua, hoạt động xuất khẩu của Công ty Yến sào Khánh Hòa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, duy trì sự tăng trưởng cả về kim ngạch lẫn quy mô thị trường. Trong 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu của công ty đã đạt 1.264.300 USD. Các thị trường truyền thống tại khu vực châu Á tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) đạt kim ngạch 466.793 USD (chiếm 36,92% tổng kim ngạch xuất khẩu), còn thị trường Trung Quốc đạt 447.195 USD (chiếm 35,37%). Đáng chú ý, riêng trong tháng 8, đơn vị thành viên của công ty đã xuất khẩu thành công 2 container 40 feet nước yến Sanvinest trị giá hơn 100.000 USD sang Trung Quốc, đánh dấu lô hàng thứ 6 được giao nhận thành công tính từ đầu năm đến nay. Sang đầu tháng 9, công ty tiếp tục xuất khẩu lô hàng nước yến sào Sanest Khánh Hòa sang thị trường Mỹ với giá trị gần 45.000 USD. Bên cạnh thị trường Hồng Kông và Trung Quốc, các dòng sản phẩm của công ty cũng duy trì quan hệ thương mại ổn định sang các quốc gia đòi hỏi khắt khe về chất lượng như: Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Đài Loan.

Hàng xuất khẩu tại kho hàng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa).

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: “Về cơ bản, các dòng sản phẩm của công ty đã đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Ngay từ đầu, công ty đã định hướng nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo các tiêu chuẩn phù hợp với từng thị trường xuất khẩu, trong đó có các thị trường quan trọng như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, các nước châu Âu”.

Trong bối cảnh chi phí vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao cùng áp lực cạnh tranh gay gắt, Công ty Yến sào Khánh Hòa chọn giải pháp lấy chất lượng làm trọng tâm để giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu. Trong thời gian tới, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, doanh nghiệp tập trung đầu tư khoa học - công nghệ, đặc biệt là trong các khâu sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng, nhằm bảo đảm sản phẩm luôn đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Mặt khác, công ty cũng đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số, số hóa từ sản xuất đến phân phối để kiểm soát tốt chi phí; chú trọng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng quốc tế.

Chủ động xúc tiến thương mại toàn cầu

Để đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Công ty Yến sào Khánh Hòa chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, trực tiếp kết nối với các hệ thống phân phối lớn trên thế giới. Nhiều hoạt động quảng bá, kết nối thị trường đã được triển khai đồng bộ tại các nước: Lào, Malaysia, Nhật Bản, Canada và Hồng Kông. Một trong những điểm nhấn của công tác xúc tiến thương mại là việc tham dự Hội chợ HKTDC Food Expo PRO tại Hồng Kông vào tháng 8-2026. Tại đây, đơn vị thành viên của công ty đã đưa đến các dòng sản phẩm chủ lực mang thương hiệu Sanest và Sanvinest, thu hút sự chú ý của nhiều nhà nhập khẩu, đối tác quốc tế lớn. Việc xuất hiện tại các hội chợ thực phẩm tầm cỡ khu vực giúp thương hiệu tiếp cận nhanh chóng với thị hiếu người tiêu dùng các nước và mở rộng mạng lưới đối tác tiềm năng.

Lô hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 9 của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Song song với việc tìm kiếm thị trường mới, công ty chú trọng nâng cao tỷ trọng sản phẩm yến sào trong cơ cấu sản xuất, đồng thời cải tiến mẫu mã, bao bì phù hợp với văn hóa tiêu dùng của từng quốc gia. Hàng loạt sản phẩm mới đã được nghiên cứu và đưa ra thị trường như: Nước yến sào Khánh Hòa SunSanest; nước yến sào Sanest/Sanvinest SVN79; Sanest/Sanvinest vị dâu; cháo yến sào; bánh cookie yến sào; bánh Trung thu yến sào Sanest Moon Cake. Sự đa dạng về chủng loại giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng khác nhau tại các thị trường xuất khẩu.

Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu không chỉ mang lại doanh thu ngoại tệ mà còn là động lực thúc đẩy kết quả kinh doanh chung của toàn công ty. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu tổng thể của Công ty Yến sào Khánh Hòa ước đạt 2.310 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 197 tỷ đồng (tăng 12%), nộp ngân sách 208 tỷ đồng (tăng 15%) và kim ngạch xuất khẩu chính thức hoàn thành vượt kế hoạch cả năm. Đi cùng với đà tăng trưởng thương mại quốc tế là sự chủ động về nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ hệ thống đảo yến thiên nhiên. Mùa vụ khai thác yến sào kỳ II năm 2026 ghi nhận sản lượng tại nhiều hang tăng so với kỳ I, trong đó một số hang chính tăng hơn 2.600 tổ nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật bảo tồn đàn chim.

Nguyên liệu tổ yến đóng vai trò quan trọng tạo ra các sản phẩm xuất khẩu chất lượng của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định, việc duy trì chất lượng nguồn nguyên liệu chính là giá trị cốt lõi để sản phẩm giữ vững uy tín khi bước ra thị trường thế giới. Do đó, bảo tồn và phát triển quần thể chim yến luôn là nhiệm vụ trọng tâm làm nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm yến sào. Thời gian tới, đơn vị sẽ nghiên cứu, vận động thành lập Quỹ bảo tồn và phát triển quần thể chim yến nhằm huy động thêm các nguồn lực xã hội cho công tác nghiên cứu, cứu hộ và phục hồi đàn chim lâu dài.

Nhờ bảo tồn nguồn tài nguyên bản địa kết hợp với ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị số (ERP) và cấu trúc lại bộ máy vận hành, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang tạo dựng bệ phóng vững chắc để tiếp tục mở rộng quy mô xuất khẩu. Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 là nền tảng để doanh nghiệp khẳng định giá trị của một thương hiệu quốc gia, đưa sản phẩm đặc sản yến sào Việt Nam chinh phục thêm nhiều thị trường quốc tế trong thời gian tới.