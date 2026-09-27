Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần

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Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tuần này giảm mạnh 3,2 triệu đồng/lượng, tính cả chênh lệch, người mua đã lỗ 6,2 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng hơn 8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 18 giờ ngày 27/9.

Cụ thể, tại thời điểm 18 giờ ngày 27/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 141,2-145,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng so cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 141,4-145,4 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi lợi suất trái phiếu tăng vọt

Tuần qua, không như dự đoán của hầu hết chuyên gia, giá vàng đã trải qua những phiên giao dịch tương đối khó khăn và liên tục giảm.

Giá vàng mở đầu tuần ở mức 4.383,44 USD/ounce, sau đó những nỗ lực ban đầu để ổn định trên mức 4.350 USD đã bị lấn át bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan giá năng lượng và xung đột Mỹ-Iran.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 4.245 USD/ounce trước khi thu hút lực cầu bắt đáy, giúp kim loại quý thu hẹp đà giảm trong tuần và chốt tuần ở mức 4.284,2 USD/ounce. giảm hơn 90 USD/ounce so với chốt tuần liền trước đó.

Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết, về mặt kỹ thuật, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 đang bị bán quá mức trên biểu đồ ngắn hạn hằng ngày. Theo ông, giá vàng tuần tới sẽ tăng sau tuần giảm giá và tình hình vĩ mô về cơ bản không có gì thay đổi so hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng do lạm phát trong khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng.

Biểu đồ giá vàng thế giới 30 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Về phần mình, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management cho biết, ông không thấy yếu tố xúc tác lớn nào trong tuần tới và giữ quan điểm trung lập về giá vàng.

Người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive Adam Button cho rằng phần lớn sự suy yếu gần đây của vàng có thể là do lợi suất trái phiếu đạt đỉnh.

“Lợi suất trái phiếu tăng vọt, 1 lần nữa vượt mốc 5%; đồng USD cũng tăng giá khiến vàng giảm. Cuối tuần này thị trường vàng khá khó khăn. Các yếu tố mùa vụ thực sự bắt đầu vào tháng 11, vì vậy bạn nên tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá giảm”, vị chuyên gia khuyến nghị.

Ông Button nhìn nhận thị trường vàng năm 2026 như một câu chuyện gồm hai phần và hiện tại kim loại quý này đang trong giai đoạn củng cố sau đợt tăng giá mạnh mẽ lên trên mức 5.000 USD/ounce trong những tháng đầu năm.

Tuần này, 14 nhà phân tích tại Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News. Trong đó, 5 chuyên gia Phố (tương đương 36%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 4 người khác (29%) cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm; 5 nhà phân tích còn lại (36%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đã thu được 152 ý kiến của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street). Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đa số duy trì lạc quan về triển vọng giá vàng với 86 nhà đầu tư (tương đương 57%) nghiêng về quan điểm tăng giá; 35 người khác (23%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 31 nhà đầu tư còn lại (20%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.